【HiGH&LOW/モデルプレス=6月8日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開)より、窪田正孝演じるスモーキーがリーダーを務めるRUDE BOYSの新チームビジュアルが公開された。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVE など、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」。2015年に始動し、これまでに「HiGH&LOW THE MOVIE」「HiGH&LOW THE RED RAIN」と2作の劇場版が公開された。今回ビジュアルが解禁となったRUDE BOYSは、同作の舞台であるSWORD地区の“R”。犯罪者や身寄りのない老人・子供など、天涯孤独の人間が集まる治外法権の街「無名街」の守護神で、侵入者を瞬時に排除することから“無慈悲なる街の亡霊”の異名を持つ。今回公開されたビジュアルには、髪色が銀色に変化したリーダーのスモーキー(窪田)を中心に、次期リーダー候補・タケシ(佐野玲於)、前線で戦うピー(ZEN)の3名に加えて、新作からチームに参入するユウ(佐野岳)も登場。シオン(永瀬匡)は消息不明となっているため姿がない。なお、登場する各チームの新ビジュアル解禁は、6月末まで順次続いていく予定。なお、登場する各チームの新ビジュアル解禁は、6月末まで順次続いていく予定。全オリジナル原作からなる「HiGH&LOW」は、“SWORD地区”に存在するチームのプライドをかけた闘いと、その裏のリアリティのある大人の世界・生き様を描く物語。続編には、これまでシリーズ作に登場してきたキャスト陣が再集結するほか、39名が加わり、総勢100名超えのキャストが出演する。11月11日には「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」の公開も決定している。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】