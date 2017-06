Image: Justin Sullivan/Getty Images News/ゲッティ イメージズ



Wi-Fi設定の共有機能が便利だな〜。

今年のWWDCはmacOS High SierraやiOS 11、たくさんのハードウェアの発表と、大ボリュームでしたね! でもあまりに長くて、全部覚えられなかった、あるいは寝てしまった…という人もいるかもしれません。

そこでこの記事では、ハードウェアの輝かしい登場で霞んでしまっていた「WWDC 2017の使えるアップデート」を5つ選んでご紹介したいと思います。iMac Proにも負けない、小さいけど嬉しいアップデートが意外とあるんですよ!





テンキーがついた「Magic Keyboard」



Image: Apple



これまで純正の無線キーボード「Magic Keyboard」にはテンキーがついていなかったのですが、テンキー付きモデルのMagic KeyboardがWWDC後のストアアップデートで密かに登場!

サイズはちょっと横長になっていますが、これで数字の入力も楽々! すでにAppleのオンラインストアにて、1万3800円で販売を開始していますよ〜。





「AirPods」のダブルタップで曲送りができるように!





#iOS11 Adds Next Track and Previous Track Functionality to #AirPods pic.twitter.com/twvgtjveNx -  iBuy. iSell. iSwap (@iTech911) 2017年6月7日



ワイヤレスイヤホン「AirPods」は、耳に装着した状態で本体をタブルタップすると「Siri」もしくは「再生/一時停止」のアクションができます。ところがiOS 11(ベータ版)ではそれにくわえて「曲送り」「曲戻し」が選べるようになったのです。

さらにiOS 11では、右耳と左耳それぞれにアクションを割り当てることができるように! たとえば、左のダブルタップで再生/一時停止、右のダブルタップで曲送りなんてこともできるようになるのです。左で曲送り、右で曲戻しってのも、なんかいいですね。





ギュッと片方に寄せられる「QuickTypeキーボード」



Video: Adrian Zaone/YouTube QuickTypeキーボードのデモ動画



iOS 11のキーボードでは、片側にキーを寄せることができる「QuickTypeキーボード」機能が登場。大きなPlusモデルのiPhoneでもラク〜に入力できますよ。日本語キーボードにも対応するのかな?





めんどくさいWi-Fiのパス入力、友達から貰えます





Easily share your WiFi with friends on iOS 11, automatically sends passwords to nearby devices https://t.co/Xa32CVVrpQ pic.twitter.com/YoefF4PYTR - 9to5Mac  (@9to5mac) 2017年6月6日



ちょっと知られていない機能として、iOS 11ではWi-Fiの設定を近くのデバイスと共有できるというものがあります。まるでAirDropのように、近くのデバイスにWi-Fiのパスワードなどを送信できるのです。

これでスマートフォンを買い替えた際や、友達が家に来てもさくっとネットワークに入ってもらえます。





Apple TVがAmazonビデオに対応!





Amazonのprime videoがApple TVに!!きました!!https://t.co/RbeTkxQiFG#WWDC #apple #ギズlive pic.twitter.com/fU4t0bvB3I - ギズモード・ジャパン (@gizmodojapan) 2017年6月5日

長らく待たれた、Apple TVでのAmazonビデオ/Amazonプライム・ビデオの再生が可能に! これまでApple TVでAmazonビデオを見るには、AirPlayを使うトリッキーな方法を使うしかなかったんです。

これで、Hulu、Netflix、Amazonの3大ストリーミングサービスが揃った!

・WWDCの打ち上げじゃ! 予想していたハードウェアがすべて発表された件

Image: Justin Sullivan/Getty Images News/ゲッティ イメージズ, Apple

Source: Apple(1, 2), Twitter(1, 2), YouTube, 9to5Mac

(塚本直樹)