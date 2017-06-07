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1. ¥«¡¼¥¥Õ¥ê¥ë¤«¤´¥Ð¥Ã¥°(22¡ß13¡ß13cm) 6,900±ß¡ÜÀÇ¡¿¥¦¥£¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥ë¥ß¥Í¥¨¥¹¥È¿·½ÉÅ¹
2.¥¹¥È¡¼¥ó¤Ä¤¤«¤´¥Ð¥Ã¥°(18¡ß20¡ß12cm) 8,500±ß¡ÜÀÇ¡¿¥é¥¦¥´¥¢
3.¹õ¥Õ¥é¥ï¡¼¤«¤´¥Ð¥Ã¥°(28¡ß32¡ß22cm) 9,700±ß¡ÜÀÇ¡¿JILL by JILLSTUART
4.¥¿¥Ã¥»¥ë¤Ä¤¤«¤´¥Ð¥Ã¥°(19¡ß28¡ß7cm) 5,500±ß¡ÜÀÇ¡¿¥¥ã¥»¥ê¡¼¥Ë
5.¥Ó¥¸¥å¡¼¤Ä¤¤«¤´¥Ð¥Ã¥°(23¡ß29¡ß13cm) 9,800±ß¡ÜÀÇ¡¿¥«¥«¥È¥¥(¥¢¥ó¥Ó¥ê¥ª¥ó)
6.¥Í¥¤¥Ó¡¼¥ê¥Ü¥ó¤«¤´¥Ð¥Ã¥°(22¡ß32¡ß13cm) 5,900±ß¡ÜÀÇ¡¿¥«¥·¥å¥«¥·¥å
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1.¥Í¥¤¥Ó¡¼¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ð¥Ã¥°(19¡ß23¡ß11cm) 12,000±ß¡ÜÀÇ¡¿¥é¥¦¥´¥¢
2.¥¿¥Ã¥»¥ë¡õ¥Ò¥È¥Ç¥Á¥ã¡¼¥à¤Ä¤¹õ¥Ð¥Ã¥°(30¡ß28¡ß12cm) 9,800±ß¡ÜÀÇ¡¿¥«¥«¥È¥¥(¥¢¥ó¥Ó¥ê¥ª¥ó)
3.¥ê¥Ü¥ó¤Ä¤¥é¥¦¥ó¥É·¿¥Ð¥Ã¥°(20¡ß23¡ß7cm) 13,000±ß¡ÜÀÇ¡¿JILL by JILLSTUART
4.²ÖÊÁ¥Õ¥é¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°(19¡ß28¡ß7cm) 8,300±ß¡ÜÀÇ¡¿SMIR NASLI(¥µ¥ß¡¼¥ë¥Ê¥¹¥ê)
5.¹õ¥Õ¥é¥Ã¥×¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°(19¡ß27¡ß13cm) 9,800±ß¡ÜÀÇ¡¿¥ß¡¼¥¢¥ó¥É ¥Ï¡¼¥¥ã¥»¥ê¡¼¥Ë(¥¥ã¥»¥ê¡¼¥Ë)
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1.¥Í¥¤¥Ó¡¼¥Ð¥Ã¥°(18¡ß22¡ß10cm) 9,500±ß¡ÜÀÇ¡¿BE RADIANCE
2.Çò¥Ð¥Ã¥°(19¡ß23¡ß11cm) 6,980±ß¡ÜÀÇ¡¿MOUSSY(¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É)
3.¥Ç¥Ë¥à¥Ð¥Ã¥°(20¡ß25¡ß10cm) 15,500±ß¡ÜÀÇ¡¿¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£ ¿·½É¥ß¥í¡¼¥ÉÅ¹
4.¥Ù¡¼¥¸¥å¥Ð¥Ã¥°(19¡ß25¡ß10cm) 4,200±ß¡ÜÀÇ¡¿¥Þ¥¸¥§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥ì¥´¥ó
5.¥¹¥È¥é¥¤¥×¥Ð¥Ã¥°(20¡ß28¡ß7cm) 6,450±ß¡ÜÀÇ¡¿SMIR NASLI
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1.¹õ¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê27¡ß36¡ß10Ñ¡Ë11,000±ß¡ÜÀÇ¡¿¥ë¡¦¥Ù¥ë¥Ë¡Ê¥¥ã¥»¥ê¡¼¥Ë¡Ë
2.¹õ¥Ð¥±¥Ä¥Ð¥Ã¥°¡Ê 22¡ß16¡ß16Ñ¡Ë 5,980±ß¡ÜÀÇ¡¿MOUSSY¡Ê¥Ð¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥ê¥ß¥Æ¥Ã¥É¡Ë
3.Ãã¥Ð¥±¥Ä¥Ð¥Ã¥°¡Ê20¡ß17¡ß17Ñ¡Ë7,400±ß¡ÜÀÇ¡¿¥«¥«¥È¥¥¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë
4.¥Ù¡¼¥¸¥å¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¡Ê26¡ß39¡ß14Ñ¡Ë6,900±ß¡ÜÀÇ¡¿¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¥Õ¥ê¡¼¥¯¡Ê¥¥ã¥»¥ê¡¼¥Ë¡Ë
5.¥¹¥«¡¼¥Õ¤Ä¤¥Ð¥Ã¥°¡Ê25¡ß24¡ß12Ñ¡Ë6,500±ß¡ÜÀÇ¡¿¥¥ã¥»¥ê¡¼¥Ë¡Ê¥¸
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1.ÀÖ¥Ð¥Ã¥°¡Ê 22¡ß22¡ß6Ñ¡Ë 4,500±ß¡ÜÀÇ¡¿ OPAQUE.CLIP
2.¥Ô¥ó¥¯¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ê20¡ß16¡ß9Ñ¡Ë12,800±ß¡ÜÀÇ¡¿¥µ¥Þ¥ó¥µ¥Ù¥¬¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£ ¿·½É¥ß¥í¡¼¥ÉÅ¹
3.¥¤¥¨¥í¡¼¥Ð¥Ã¥°¡Ê17¡ß23¡ß8Ñ¡Ë5,900±ß¡ÜÀÇ¡¿¥«¥·¥å¥«¥·¥å¡Ê¥¢¥ó¥Ó¥ê¥ª¥ó¡Ë
4.¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¥Ã¥°¡Ê 19¡ß24¡ß10Ñ¡Ë4,500±ß¡ÜÀÇ¡¿ OPAQUE.CLIP
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