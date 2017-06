#アリンコロール スイーツが嫌いな義母が突然きてロールケーキを置いていった。 「え?なにこれ?」と聞くと 「いつもお世話になってるし〜」と。 多分母の日のお返しやな♪ ありがたくいただきます(^-^) #嵐山#ロールケーキ#ありんこロール#ありさんも喜ぶロールケーキというコンセプト#もちろんアリンコは入っていません#母の日のプレゼントは300円の漬物やったのにと旦那は言う

A post shared by nomashiho (@noma.44) on May 16, 2017 at 3:42am PDT