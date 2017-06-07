米誌の「世界で最も価値のあるサッカークラブ」、スペイン勢を抑えてマンUが5年ぶり首位奪還
3日のチャンピオンズリーグ（CL）決勝は、イタリア王者ユヴェントスを4-1と粉砕した前回覇者レアル・マドリーの連覇で幕を閉じた。マドリーは4年間で3度目となる通算12回目の欧州制覇。CL史上初となる連覇を遂げたスペインの「白い巨人」は、近年の欧州の最強チームと言えるだろう。
だが、2015-16シーズンまでの売り上げや営業利益を基にした米誌『フォーブス』の分析によると、「世界で最も価値のあるサッカークラブ」はマドリーでなく、マンチェスター・ユナイテッドだという。
同誌によれば、ユナイテッドの価値は36億9000万ドル（約4035億円）。バルセロナ（36億4000万ドル＝約3980億円）とマドリー（35億8000万ドル＝約3915億円）のスペイン2強をわずかながら上回り、5年ぶりに首位の座に返り咲いた。
15-16シーズンのユナイテッドの売り上げは7億6500万ドル（約836億円）。バルサとマドリーを7700万ドル（約84億円）も上回っているとのこと。営業利益も2億8800万ドル（約315億円）で2位マドリーに1億700万ドル（約117億円）の差をつけている。
なお、上位20クラブの平均価値は、前年度比3％増の14億8000万ドル（約1618億円）。トップ10のうち6クラブを占めるプレミアリーグのブランド力が際立つ。
また、香川真司所属のボルシア・ドルトムントが12位、今季まで本田圭佑が在籍したミランが13位、内田篤人がいるシャルケが16位、長友佑都所属のインテルが18位、岡崎慎司が在籍するレスター・シティが19位に名を連ねた。
トップ20のランキングは以下のようになっている。
1位： マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
2位： バルセロナ（スペイン）
3位： レアル・マドリー（スペイン）
4位： バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）
5位： マンチェスター・シティ（イングランド）
6位： アーセナル（イングランド）
7位： チェルシー（イングランド）
8位： リヴァプール（イングランド）
9位： ユヴェントス（イタリア）
10位： トッテナム（イングランド）
11位： パリ・サンジェルマン（フランス）
12位： ボルシア・ドルトムント（ドイツ）
13位： ミラン（イタリア）
14位： アトレティコ・マドリー（スペイン）
15位： ウェスト・ハム（イングランド）
16位： シャルケ（ドイツ）
17位： ローマ（イタリア）
18位： インテル（イタリア）
19位： レスター・シティ（イングランド）
20位： ナポリ（イタリア）
だが、2015-16シーズンまでの売り上げや営業利益を基にした米誌『フォーブス』の分析によると、「世界で最も価値のあるサッカークラブ」はマドリーでなく、マンチェスター・ユナイテッドだという。
For the first time in 5 years, Manchester United is the world’s most valuable soccer team, worth $3.69 billion https://t.co/Ly08dohrl1 pic.twitter.com/lOUI1fIy9u— Forbes (@Forbes) 2017年6月6日
同誌によれば、ユナイテッドの価値は36億9000万ドル（約4035億円）。バルセロナ（36億4000万ドル＝約3980億円）とマドリー（35億8000万ドル＝約3915億円）のスペイン2強をわずかながら上回り、5年ぶりに首位の座に返り咲いた。
15-16シーズンのユナイテッドの売り上げは7億6500万ドル（約836億円）。バルサとマドリーを7700万ドル（約84億円）も上回っているとのこと。営業利益も2億8800万ドル（約315億円）で2位マドリーに1億700万ドル（約117億円）の差をつけている。
なお、上位20クラブの平均価値は、前年度比3％増の14億8000万ドル（約1618億円）。トップ10のうち6クラブを占めるプレミアリーグのブランド力が際立つ。
また、香川真司所属のボルシア・ドルトムントが12位、今季まで本田圭佑が在籍したミランが13位、内田篤人がいるシャルケが16位、長友佑都所属のインテルが18位、岡崎慎司が在籍するレスター・シティが19位に名を連ねた。
トップ20のランキングは以下のようになっている。
1位： マンチェスター・ユナイテッド（イングランド）
2位： バルセロナ（スペイン）
3位： レアル・マドリー（スペイン）
4位： バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）
5位： マンチェスター・シティ（イングランド）
6位： アーセナル（イングランド）
7位： チェルシー（イングランド）
8位： リヴァプール（イングランド）
9位： ユヴェントス（イタリア）
10位： トッテナム（イングランド）
11位： パリ・サンジェルマン（フランス）
12位： ボルシア・ドルトムント（ドイツ）
13位： ミラン（イタリア）
14位： アトレティコ・マドリー（スペイン）
15位： ウェスト・ハム（イングランド）
16位： シャルケ（ドイツ）
17位： ローマ（イタリア）
18位： インテル（イタリア）
19位： レスター・シティ（イングランド）
20位： ナポリ（イタリア）