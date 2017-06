01.

お互いの成長を理解する

02.

相手を思いやる気持ちを忘れない

03.

内輪ネタをたくさん作る

04.

問題点にはちゃんと向き合う

05.

関係の外にも「自分」を持つ

06.

同じ目標を追う

07.

心を開くことを恐れない

08.

スピリチュアルなつながりも悪くない

09.

すぐに許すこと。心から許すこと。

10.

ボディタッチは多めに

11.

お互いに秘密を作らない

12.

毎日お互いのために時間を作る

13.

お互いの「哲学」を話し合う

14.

ふたりのルールを作る

15.

正直な気持ちを伝える

16.

話すときは、相手の会話に集中

17.

幼少期の話を包み隠さずする

18.

たくさん質問をして、相手の答えにちゃんと耳を向ける

19.

コンビで一緒にボランティアに参加する

20.

恋愛のために時間を作る

21.

愛を持ってケンカする

22.

完璧を求めない

23.

会話を大事にする

24.

真剣なところもふざけているところも、

同じくらい大切にする

25.

いつでも愛情を表現する

