それは、2017年6月3日(土)12時のことでした。

たまたま土曜出勤で、会社に居た私は10分前からマクドナルド楽天店のサイトを開き、ログインも済ませ、12時になるのをジッと待っていました。

12時になった、その瞬間【カートに入れる】をタップし、支払い方法のページに移動しました。

このとき「勝った!?」と思った、その気の緩みで注文確定をタップするのが数秒遅かったこと、悔やんでも悔やみきれません。

時刻は12:00:25。

確定を押した瞬間、画面には無情にも【売り切れました】と表示されました。わずか、25秒のできごとです。

買えなかった。限定300個の『ビッグマックソース』。買えなかったとなると、思いは募ります。ぶっちゃけ、別にビッグマックがめっちゃ好きってわけじゃないけど、欲しくて仕方なくなりました。でも、もう買えない。

買えないなら、作れば良いじゃない!!!

秘伝レシピ動画を発見!

「ビッグマックソースを作ろう」そう思った私は、ネットでレシピを探しました。そして、意外とすぐに1本の動画にたどり着きました。

“What is in the sauce that is in the Big Mac?”という、動画。チャンネル名は「McDonald’s Canada」です。そう!カナダのマクドナルドチャンネルがビッグマックソースのレシピを公開していたのです!

それが、コチラ。

この動画によると、必要な材料は以下です。



・マヨネーズ

・マスタード

・ピクルス

・白ワインビネガー

・ガーリックパウダー

・オニオンパウダー

・パプリカパウダー



さっそく、作ってみた!

スーパーに行って、材料を買ってきました。マスタードは粒入りのものしかなかったので、粒マスタードで妥協。





まずは、ピクルスを刻みます。





動画では、分量までは言っていなかったので、そこは見た目でいきます。

・マヨネーズ 300g

・マスタード 40g

・ピクルス 3本分

・白ワインビネガー 大さじ2

・ガーリックパウダー 大さじ1.5

・オニオンパウダー 大さじ1.5

・パプリカパウダー 大さじ1.5





あとは、まぜるだけ。

パプリカパウダーが多かったみたいで、ちょっと色が濃くなりました。





適当な空き瓶につめます。今回は家にあった鮭ほぐしの瓶を使いました!





そして、手書きのラベルを貼ったら・・・完成!





果たして、味は!?

肝心の味は!?実際にビッグマックを買ってきて食べ比べを実施。





「んー同じとは言えないけど似てる!そして、美味しい!」

「ちょっとマヨネーズが強いね、本家は意外とサッパリしてる。自作のは味が濃いかなぁ」

ビッグマックソースが手に入らなくて、諦めかけたナゲットのビッグマックソースディップもできます。





マヨネーズが多く、白ワインビネガーが少なかったのか、本家の味より濃厚な味にできあがりました。同じではないけど、似てる。そして美味しいソースでした!

かかった材料費は?

本家のビッグマックソースは1瓶1,900円でしたが、今回作った「ビッグマックソースもどき」のお値段は・・・





1,845円でした!しかも、2瓶分できたので、なかなかお得(?)です。

思ったより簡単にできるし、材料もスーパーや輸入食品店で手に入るものなので、気になった人は自作もありですよ!

明日からはギガ ビッグマックが帰ってくる

本家、マクドナルドでは明日からギガ ビッグマックが数量限定で帰ってきます。ビッグマックの約2.8倍のビーフパティで超ボリューム満点。最新情報やクーポンは、マクドナルドアプリでチェック!





