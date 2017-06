AFCチャンピオンズリーグ(ACL)準々決勝の組み合わせ抽選会が6日に行われ、対戦カードが決定した。

日本勢では、浦和レッズと川崎フロンターレが決勝トーナメント1回戦を制してベスト8に進出。東地区からは他に、中国から広州恒大と上海上港の2チームが準々決勝進出を果たしている。

抽選の結果、浦和と川崎Fは準々決勝で日本勢同士の直接対決となることが決定。川崎Fが1stレグをホームで、浦和が2ndレグをホームで戦う。東地区のもう1試合は中国対決となった。

川崎Fと浦和の1stレグは8月23日、2ndレグは9月13日に試合が行われる。組み合わせは以下の通り。

アル・アイン(UAE)vs アル・ヒラル(サウジアラビア)

ペルセポリス(イラン) vs アル・アハリ(サウジアラビア)

上海上港(中国) vs 広州恒大(中国)

川崎フロンターレ(日本) vs 浦和レッズ(日本)

text by 編集部