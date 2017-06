あまおうとサクラミルク目当てで 行ったのに2時から販売やったショックすぎ! 代わりにブリュレ🤗くどすぎた🤗 でも一口目はめっちゃおいしかった⭐︎ んでうちらのブリュレが最後で売り切れなってた⭐︎ _ #roccaandfriendscreperie #osaka #bruleecrepe #l4l #instafood _

A post shared by yuina (@____yins) on May 20, 2017 at 12:03am PDT