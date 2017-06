Appleは5日(米国時間)、開発者会議(WWDC 17)において、今秋にリリースする予定のios11で、App Storeのデザインをリニューアルすると発表している。

新しいデザインは“発見”をテーマに設計され、新しいトップには「Today」のタブが設置される。ここでは、ゲームやアプリに関するデイリーニュース「Game of the Day」「App of the Day」などのコンテンツを読むことができる。

Today

また、人気の高いゲームの情報をまとめた「Games」も新規タブとして登場。ゲームのエキスパートがキュレーターとなり、親着ゲームアプリやアップデート情報、ゲームチャートなどの情報を厳選して掲載する。

Games

ゲーム以外のアプリは「Apps」でまとめて紹介。アプリのチャートやレビュー、レビューに対するデベロッパーの返答などを見ることができる。

Apps

ほかにも写真アプリでのフィルターの使い方など、アプリを利用する際の「ヒントとコツ」や世界初公開の情報などを紹介する「デイリーストーリー」、App Storeの編集者が最もダウンロードに値するゲームとアプリとテーマで選んだ「リスト」などが公開される。

App Store

URL:https://www.apple.com/ios/app-store/

2017/06/06





▷こちらもおすすめ

パナソニック、外付けポータブルSSDの512GBタイプを発売

もうすぐ梅雨入り、ジメジメで“残りHP”が少ない時に使える「力尽きたときのためのレシピ」

ノートパソコンを目線の高さに!高さ・角度調整ができる「アルミスタンド」