韓国で開催されているU-20ワールドカップ(W杯)で、再びサッカー選手の「釣り目」が 人種差別 騒動に発展した。問題視されたのは、4日に行われたポルトガルとの準々決勝で勝利したウルグアイのMFフェデリコ・バルベルデ。1-2と1点ビハインドで迎えた50分、バルベルデはPKを決めてチームを同点に導いたが、このときのゴールセレブレーションが問題となったのだ。

Ezequiel Lavezzi is facing a 'racism backlash' after this controversial photo was released... by his OWN club.https://t.co/h2G7TzNSQl pic.twitter.com/rVZ9mGgPdd