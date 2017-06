ʕ•ᴥ•ʔ ・ カフェコムサ 西武池袋店 ・ ・ いちごのパフェ ・ デコポンのパフェ ・ ・ 大好きなお店。 パフェはなかなか食べきれなくて苦手分野でしたが、こちらのパフェは別格! ・ とにかくフルーツが美味しい! アイスもクリームもくどくなくてどんどん進みます♡ ・ ・ ・ #カフェコムサ西武池袋店 #カフェコムサ #cafecommeca #パフェ #フルーツ #デザート #スイーツ #いちご #でこぽん #カフェ #池袋カフェ #commeca #fruits #strawberry #parfait #fruitsparfait #cafe #desert #sweets #teatime

A post shared by ちゃめ (@chameleon3407) on May 20, 2017 at 6:46am PDT