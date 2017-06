エクササイズをするためスポーツジムにやって来た女性。

マシーンに乗り込もうとしたまでは良かったのですが……どうも足の置き方がおかしい様子。

その結果どうなったかご覧ください。

I'm not sure that's how you use that

[動画を見る]

I'm not sure that's how you use that - YouTube



「よいしょっ」



右足を乗せて……。



左足を乗せて……。

あれ?

それだと足を引っ掛けるところがないような!?

[画像を見る]

ああっ。

[画像を見る]

あああああーっ。

[画像を見る]

頭から真っ逆さまに。

[画像を見る]

イタタタ。

使い方をよく確認してから利用しないと危険ですね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●「あと9回はやらなきゃ」



↑9回見たので彼女は終わったよ。



↑顔落ちマシーンは、革命的な新装置だ。



↑頭は4.5kgくらいあるからね。簡単に減らせる4.5kgだ。



↑この機械を使っている人をどうやって見つければいいの?



●うちのジムのマシーンに使い方のイラストがなかったら、彼女と同じことになっていたかも。



↑私のジムの一番の恐怖は、彼女のようにミスをすると周囲にたくさんの人がいること。頭ではジムで何をしようと誰も気にかけていないとわかってるんだけど、不合理な自分が認めてくれず、家でエクササイズをしたがる。



↑さすがに顔から落ちるのは誰か気付くと思うし、自分なら大丈夫かと声を掛けるよ。



●この女性は使い方を知っていたと思うよ。ただ彼女は下段にいると思ったんだ。



●彼女は自分の足がバーの間にあったと思ったようだ。



●こういうのが理由でジムに行くのが怖いんだ。いったい自分は何をやってるのかわからず、気づいたら2万人ほどが掲示板で自分を見て笑っているんだ。



↑そのためにジムにはトレーナーがいる。ほとんどはちゃんとガイドしてくれるよ。



使い方を知っているのに、うっかりミスしてしまったとの意見がありました。

慣れていることでも注意は必要なようです。