歌手のアリアナ・グランデが、現地時間4日にイギリスのマンチェスターにあるクリケット場「オールド・トラッフォード・クリケット・グラウンド」でチャリティーコンサート「One Love Manchester」を行なった。

アリアナは先月22日に英マンチェスター・アリーナでコンサートを行ったが、コンサート終了後に爆発が起き、22人が死亡、59人がけがを負った。アリアナは現地時間4日にチャリティーコンサートを開催。コンサートにはアリアナのほかにジャスティン・ビーバー、ケイティ・ペリー、マイリー・サイラス、ファレル・ウィリアムス、アッシャー、ナイル・ホーラン、「コールドプレイ」、「テイク・ザット」、「リトル・ミックス」、ロビー・ウィリアムズ、「ブラック・アイド・ピーズ」ら豪華アーティストたちが出演した。

アリアナは3時間のコンサートの中で、さまざまなアーティストのパフォーマンスに加わっており、マイリーとは「クラウデッド・ハウス」の「Don’t Dream It’s Over」を披露。2人は以前一緒に同曲をデュエットしたことがあった。また、アリアナは「ブラック・アイド・ピーズ」と「Where is the Love?」を熱唱し、恋人でラッパーのマック・ミラーとコラボ曲「The Way」をパフォーマンス。また、出演したアーティストたちと「One Last Time」を熱唱し、最後は映画『オズの魔法使』(39)の「虹の彼方に」を涙ながらに歌い、観客も涙を流していた。

アリアナはコンサート前に被害にあった子供たちの入院する病院を訪問し、元気づけていた。