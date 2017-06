メキシコの町ルビオで、「悪魔のしっぽ」 "The Devil's Tail" と呼ばれる珍しい竜巻が観測されました。

現地で撮影された映像をご覧ください。

上空の雲がとぐろを巻き始め、その先は「しっぽ」のように細長くなっています。



にょきにょきと伸び始める「しっぽ」。



太く長くなり……。

その先の地面にも竜巻が発生しています。

根本もすっかり巨大に。

しっぽの先が地面とつながり、すさまじい迫力。

実際に近くで目撃したなら、悪魔のしっぽと形容したくなる恐怖でしょうね。