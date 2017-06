イエール大学は、コネチカット州にあるアメリカの難関校のひとつだ。そんな名門大学に、「あるピザ店への愛」をエッセイに綴って入学を許可された女子高生がいる。

それが米テネシー州在住のキャロライナ・ウィリアムズさんだ。

▼左の女の子

キャロライナさんが「好きなことを200ワード以内で書け」という入学課題で書いたのは、アメリカの大手ピザチェーン店パパジョンズへの愛情だ。

「配達員がドアベルを鳴らすと、私はパブロフの犬のようになります」「子どものころ、ピザを頼むと大人になったような気がしていました。いまだにパパジョンズのピザは、私の中の子どもを満足させてくれるのです」「日常的な8つのスライスは、私の独立心を、安らぎを、そして喜びを呼び起こします」などなど、大げさだが、まごうかたなきパパジョンズへの愛が綴られている。

イエール大学の入学審査チームから送られてきた手紙には、手書きでこんなメッセージが添えられていた。

▼「私自身ピザ好きとして、あなたのエッセイを読んで爆笑しました」と書かれた手書きのメッセージ

キャロライナさんは、「偽りがなく、心からのものだったので目立ったのでしょう。だからこそリスクがあったとも言えますが」と、ABC Newsにコメントしている。

また、The Tennesseanが伝えているところによると、キャロライナさんは教会での活動やボランティア、模擬国連などにも参加していたそうなので、そういった点も評価につながったのかもしれない。

イエール大学の合格をつかみ取ったキャロライナさんだが、今年の9月からはアラバマ州にあるオーバーン大学に進学し、ビジネスを専攻する予定だ。

▼大学のオリエンテーションに参加するキャロライナさん

南部にある同大学の方が自分に合っていると感じたのが理由だという。同大学からは4年間で7万2,000ドル(約79万円)の奨学金が付与されるそうだ。

また、大学選びの決め手となったかどうかはわからないが、同大学内にはパパジョンズが出店している。

アメリカでは特に意味を持ち祝福される、「一家で最初の大学進学者」になったキャロライナさん。

エッセイの登場人物となったパパジョンズのCEOも彼女の大学進学を喜び、こんな祝福のメッセージを寄せている。

I just want @PapaJohns to know that I wrote a college essay about how much I love to order their pizza and it got me into Yale 🍕👌 pic.twitter.com/lDlzEErHCn

- Carolina Williams (@justcarolina22) 2017年5月9日