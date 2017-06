◆「White Rascals」新ビジュアル

◆総勢100名超えのキャストが集結

【HiGH&LOW/モデルプレス=6月4日】EXILE HIROが企画プロデュースを務める総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画「HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY」(8月19日公開)より、黒木啓司演じるROCKYがリーダーを務めるWhite Rascalsの新チームビジュアルが公開された。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVE など、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」。2015年に始動し、これまでに「HiGH&LOW THE MOVIE」「HiGH&LOW THE RED RAIN」と2作の劇場版が公開した。今回ビジュアルが解禁となったWhite Rascalsは、 同作の舞台であるSWORD地区の“W”であり、別名“誘惑の白き悪魔”。SWORD地区の繁華街に女性を紹介する仕事をしているが、粗暴の悪い客には容赦はなく、傷ついた女性たちを守ることをモットーとしている。新ビジュアルには、リーダー・ROCKY(黒木)、ナンバー2のKOO(遠藤雄弥)、初期からのメンバーのKIZZY(稲葉友)・KAITO(胗俊太郎)のお馴染み4名の姿。これまでのシリーズに登場していたAIZAWA(鬼龍院翔)・BITO(喜矢武豊)・ENARI(歌広場淳)・SHIMURA(樽美酒研二)は、バンドを結成する夢のもとチームを脱退しているが、BITOとSHIMURAの2名は今作の重要な場面で姿を見せる。また、4名の脱退による戦力ダウンを補強するため、KOOが揃えた通称“SMG”と呼ばれる、HEIDI(西村一輝)・MARCO(廣瀬智紀)・LASSIE(西川俊介)・COSETTE(松田凌)が加入。合計8名がWhite Rascalsのメイン登場キャラクターとなる。なお、登場する各チームの新ビジュアル解禁は、6月末まで順次続いていく予定。全オリジナル原作からなる「HiGH&LOW」は、“SWORD地区”に存在するチームのプライドをかけた闘いと、その裏のリアリティのある大人の世界・生き様を描く物語。続編には、これまでシリーズ作に登場してきたキャスト陣が再集結するほか、39名が加わり、総勢100名超えのキャストが出演する。11月11日には「HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION」の公開も決定している。(modelpress編集部) (modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】