01.

大事なことだけ

嘘をつかなければOK

02.

話さなくても

彼女のことをわかってる

03.

ただそばにいてくれる

04.

強いハートと

鍛えられた体

05.

誰にでも親切なこと

06.

金銭管理ができる

07.

唯一の女性として

扱ってくれる

