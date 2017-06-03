´°ÇäÁ°¤ËÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¾®Êª¤ÏàZARAá¤Î¥«¥é¡¼¥ì¥¹¤Ç·è¤Þ¤ê
¿Íµ¤¤ÎÀª¤¤¤¬¤È¤Þ¤é¤Ê¤¤ZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡£¼Â¤ÏºòÇ¯¤¯¤é¤¤¤«¤é¡¢¾®Êª¤¬¥×¥é¥¤¥¹¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤È¤«¡Ä♡ÇÉ¼ê¿§¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¥³¥¹¥Ñ¤Î¤¤¤¤Çò¾®Êª¤È¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¥ê¡¼¥¹Î¨¤¬¹â¤¤¥·¥ë¥Ð¡¼¾®Êª¤âÂç¿Íµ¤¡£´°ÇäÁ°¤Ë¡¢¤Þ¤º¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡ª
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
T¥·¥ã¥Ä¥1,380/ZARA(¥µ゙¥é¡¦¥·゙¥ã¥Ï゚¥ó) ¥¹¥«¡¼¥È[5·îËöÈ¯Çä]¥9,800/¥ß¥é ¥ª¡¼¥¦¥§¥ó ¥Ò゚¥¢¥¹¥6,000/¥¢¥Ò゙¥¹¥Æ ¥Ï゙¥ó¥¯゙¥ë¥5,250/JUICY ROCK
¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ëÇò¾®Êª¤Ï²ÆÁ°¤«¤éÇä¤ì¤Þ¤¯¤ê¡ª
º£²Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë»È¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾®Êª¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º¸¡¦¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥3,694¡¡±¦¡¦¥Ð¥Ã¥°¥4,620¡¿¤È¤â¤ËZARA¡Ê¥¶¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
º¸¡¦¸üÄì¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥6,472¡¡±¦¡¦¥µ¥ó¥À¥ë¥7,398¡¿¤È¤â¤ËZARA¡Ê¥¶¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¥Ë¥Ã¥È¥3,231/ZARA (¥µ゙¥é¡¦¥·゙¥ã¥Ï゚¥ó)¥Ï゚¥ó¥Ä¥16,000/Stola. ¥¤¥ä¥ê¥ó¥¯゙¥13,000/¥é¥¿゙ (¥Î¡¼¥ê¡¼¥¹゙&¥¯゙¥Ã¥È゙¥Þ¥ó¶äºÂËÜÅ¹)
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¥ê¡¼¥¹Î¨¤¬¹â¤¤¥·¥ë¥Ð¡¼¾®Êª
¤Û¤É¤è¤¤¤³¤Ê¤ì´¶¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¨ÀáÌä¤ï¤ºÇä¤ì¶Ú¡£¤É¤ó¤Ê¿§¤Ë¤â¹ç¤¦¤·¡¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¿¶¤êÉý¤¬¹¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½ÅÊõ³Î¼Â¤Ç¤¹¡ª
¥Ð¥Ã¥°¥3,231¡¿ZARA¡Ê¥¶¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
º¸¡¦¥µ¥ó¥À¥ë¥5,546¡¡±¦¡¦¸üÄì¥µ¥ó¥À¥ë¥7,398¡¿¤È¤â¤ËZARA¡Ê¥¶¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
ÃÍÃÊ¤â°Â¤¯¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£º£µ¨¤Î¾®Êª¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤Ïà¥«¥é¡¼¥ì¥¹á¤«àÇÉ¼êá¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª
ZARA¤ÎÂ¨GETÉ¬¿Ü¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥é¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª https://www.andgirl.jp/0000010056
»£±Æ¡¿¿Ü¹¾Î´¼£¡Êsee¡Ë¡Î¿ÍÊª¡Ï¡¢´îÂ¿¿¿º»¹°¡ÎÀÅÊª¡Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿¿¹ÌîÍ§¹á»Ò¡Êperle management¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¥±¥ê¡¼
¢£¥³¥¹¥ÑÈ´·²¤ÎÇò¾®Êª
¡Ú¾ÜºÙ¡ÛÂ¾¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
T¥·¥ã¥Ä¥1,380/ZARA(¥µ゙¥é¡¦¥·゙¥ã¥Ï゚¥ó) ¥¹¥«¡¼¥È[5·îËöÈ¯Çä]¥9,800/¥ß¥é ¥ª¡¼¥¦¥§¥ó ¥Ò゚¥¢¥¹¥6,000/¥¢¥Ò゙¥¹¥Æ ¥Ï゙¥ó¥¯゙¥ë¥5,250/JUICY ROCK
¥Þ¥ë¥Á¤Ë»È¤¨¤ëÇò¾®Êª¤Ï²ÆÁ°¤«¤éÇä¤ì¤Þ¤¯¤ê¡ª
º£²Æ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ä¡¢¥Ç¥¤¥ê¡¼¤Ë»È¤¨¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¾®Êª¤òÁÀ¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
º£²Æ¤ÎËèÆü¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÊÇò¥Ð¥Ã¥°
º¸¡¦¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¥3,694¡¡±¦¡¦¥Ð¥Ã¥°¥4,620¡¿¤È¤â¤ËZARA¡Ê¥¶¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¤¤ì¤¤¤á¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¥·¥å¡¼¥º
º¸¡¦¸üÄì¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¥6,472¡¡±¦¡¦¥µ¥ó¥À¥ë¥7,398¡¿¤È¤â¤ËZARA¡Ê¥¶¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¢£¤º¤Ã¤ÈÇä¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ë¥Ð¡¼¤Ï²Æ¤âÂç¿Íµ¤
¥Ë¥Ã¥È¥3,231/ZARA (¥µ゙¥é¡¦¥·゙¥ã¥Ï゚¥ó)¥Ï゚¥ó¥Ä¥16,000/Stola. ¥¤¥ä¥ê¥ó¥¯゙¥13,000/¥é¥¿゙ (¥Î¡¼¥ê¡¼¥¹゙&¥¯゙¥Ã¥È゙¥Þ¥ó¶äºÂËÜÅ¹)
¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤µ¤ó¤Î¥ê¡¼¥¹Î¨¤¬¹â¤¤¥·¥ë¥Ð¡¼¾®Êª
¤Û¤É¤è¤¤¤³¤Ê¤ì´¶¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¨ÀáÌä¤ï¤ºÇä¤ì¶Ú¡£¤É¤ó¤Ê¿§¤Ë¤â¹ç¤¦¤·¡¢¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¿¶¤êÉý¤¬¹¤¤¤«¤é¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¾ìÌÌ¤Ç½ÅÊõ³Î¼Â¤Ç¤¹¡ª
W¥Á¥§¡¼¥ó¤Ç²Ú¤ä¤«¤µÈ´·²¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥Ð¥Ã¥°
¥Ð¥Ã¥°¥3,231¡¿ZARA¡Ê¥¶¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
ÃúÇ«¤Êºî¤ê¤Ç¹â¸«¤¨¡ý¤Î¥·¥ë¥Ð¡¼¥·¥å¡¼¥º
º¸¡¦¥µ¥ó¥À¥ë¥5,546¡¡±¦¡¦¸üÄì¥µ¥ó¥À¥ë¥7,398¡¿¤È¤â¤ËZARA¡Ê¥¶¥é¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡Ë
¤È¤Ë¤«¤¯Çä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ì¤âÂ¨Çã¤¤¥Þ¥¹¥È¤Ç¤¹
ÃÍÃÊ¤â°Â¤¯¤Æ¡¢¥È¥é¥¤¤·¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¡£º£µ¨¤Î¾®Êª¤ÎÁÀ¤¤ÌÜ¤Ïà¥«¥é¡¼¥ì¥¹á¤«àÇÉ¼êá¤Ç·è¤Þ¤ê¡ª
ZARA¤ÎÇÉ¼ê¾®Êª¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
ZARA¤ÎÂ¨GETÉ¬¿Ü¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥ó¥«¥é¡¼¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª https://www.andgirl.jp/0000010056
»£±Æ¡¿¿Ü¹¾Î´¼£¡Êsee¡Ë¡Î¿ÍÊª¡Ï¡¢´îÂ¿¿¿º»¹°¡ÎÀÅÊª¡Ï¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿°æ´Ø¤«¤ª¤ê¡¡¥Ø¥¢¥á¥¤¥¯¡¿¿¹ÌîÍ§¹á»Ò¡Êperle management¡Ë¥â¥Ç¥ë¡¿¥±¥ê¡¼