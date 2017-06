モデルでタレントのローラが2日、圧巻の美脚をInstagramで惜しげもなく披露した。

ローラはこの日、「Me dream is to never have regrets eating chocolate chip cookies anytime! I wanna make it!!(訳:チョコチップクッキーを好きなときに気にせず食べるのがわたしの夢! 作りたい!)」(引用部分は原文ママ)という英語のコメントと共に、ソファでくつろぎながらクッキーを口にする写真を投稿。着崩れた服の隙間からは長い生脚があらわになっている。

ローラといえば、2015年にレシピ本「Rola's Kitchen」を出版したほか、昨年10月から「めざましテレビ」で料理コーナー「ローラの休日〜キレイになれる健康ごはん〜」を担当するなど、料理上手としても知られている。抜群のスタイルの裏では、自ら作るヘルシーな料理が一役買っているようだ。(編集部・中山雄一朗)