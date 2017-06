知らなきゃ損!!今日から即使えるiPhoneの便利な裏技5選!!

iphoneユーザーの皆さん必見!

お持ちのiPhoneを裏技でより快適に、より便利に使える裏技を、ボンボンTVのよっちさんとえっちゃん、そしてゲストのまぐにぃさんが紹介している動画を元にご紹介しちゃいます!

【裏技?】Amazonの商品バーコードスキャンで価格比較!

1つ目は、利用してる人も多いAmazonのアプリを使って、商品バーコードをスキャンするとAmazonでいくらなのかがすぐに分かり、価格の比較が出来るというなんとも便利な裏技!!使い方も超簡単♪

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

Amazonアプリを起動して「スキャンして検索」とタップし「利用開始する」をタップして、カメラの起動を許可します。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

するとバーコードの読み込みモードのカメラが起動!あとは、Amazon価格を調べたい商品のバーコードをスキャンすると、画面下に検索結果が表示されAmazonでの価格をcheckする事ができるという優れもの♡

しかし、バーコードによっては違う商品が出る事もあるようですが、価格の比較が出来るのでかなり便利ですよね!やはり出来るだけ安く購入できれば得した気分♪ですからね!

【裏技?】ChromeでQRコード読み取り

次の裏技はChromeでQRコードの読み取りができちゃうんだそう!皆さん知ってましたか?

大体の方は、QRコードの読み取り専用の別アプリをダウンロードして、QRコードの読み取りをしてましたよね?それが今日からChromeで読み取りするだけで済むなんて!!

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

まずはChromeのアプリを3D Touchで起動(3D Touchに対応していない場合はSpotlightで「QR」と検索)し「QRコードをスキャンします」をタップします。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

するとカメラが起動し、QRコードをパシャリと撮ればすぐにQRコードに設定されているページへ♪この技を知っておけば、QRコード用アプリ分の容量をスマホから解放できますね!

【裏技?】Googleフォトで写真保存で本体容量を軽くする!

続いては、撮った写真や動画をGoogleフォト(Googleのサーバーに写真や動画を保存できるサービス)へ保存(バックアップ)する事で、本体容量削減できちゃうというもの!

早速自動バックアップの設定をしてみましょう♪ちなみにこの裏技は、Androidユーザーの方でもできますよ。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

Googleフォトを開いて、「設定→バックアップと同期をON」にて、「モバイルデータ通信を使用して写真をバックアップ」をONにすれば、自動で写真がGoogleフォトにバックアップされます!が、データ通信してサーバーにバックアップする形式なので通信料には注意!なので、この辺りの設定はお好みで♪

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

また、バックアップした写真を本体から検索して削除する事もできますよ♪やり方は「端末の空き容量の管理→空き容量を増やす」をタップ!

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

すると、よっちさんのiPhone本体に保存されている3,446枚の写真(バックアップ済)が削除され、アルバムの最近削除した項目に移動されます。ここに移動した写真を削除すれば…!本体の容量がスッキリ軽くなって、またどんどん写真や動画を撮ることができちゃいます!

【裏技?】ホームボタンのかわりになるアクセシビリティを起動!

これは便利な裏技!アクセシビリティを起動しておけば、ホームボタンが壊れても大丈夫!是非今すぐ起動を♪

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

こちらの手順で、Assistive Touchをタップしたあと、ホームボタンを3回押します。

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

すると画面に白い丸のボタンが出現します!これでアクセシビリティが起動♪

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

この白いバタンを押すと、こんな感じに!これでホームボタンが潰れてしまっても安心♡このメニューは好きなようにカスタマイズもできちゃいますよ♪万が一の時に備えて、この機能は起動させておく事をおススメ!!

【裏技?】Twitterのキャッシュ削除

お次はTwitterを使っている方は是非!今までたまりっぱなしだったTwitterのキャッシュの削除方法!

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

キャッシュは、一度見たページを素早く読み込んでくれるために使われる便利なものなのですが、ためたままだと結構、端末の容量を使ってしまっているんですよね。ですので一度、画像の手順で使用状況をcheckしてみて下さい!

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

次に「データ利用の設置→ウェブサイトストレージ→すべてのウェブサイトストレージを削除」をタップして削除すれば、またこれで容量がスッキリしちゃいますよ!

裏技を紹介してくれた『まぐにぃ』さんとは…!?

今日からすぐ使えるiPhoneの便利な裏技を紹介してくれた、関西のノリでとっても親しみやすくノリのいいまぐにぃさん!

出典:https://www.youtube.com/watch?v=hrFgeI_Whc8

そんなまぐにぃさんも実は人気YouTuber♪

【無限増殖】まぐにぃのマイクラ実況#251:良いお年を!!

主にゲーム実況をされて、中でもマインクラフトを得意としクラフターとしてかなりの数の動画を投稿されています!他にも、マリオカート8デラックスで奥様と対決したりも♡

Siriに「アップルはクソ」と言うと怖いというネタのその先へ行ってみた

他にも、今回iPhoneの便利な裏技を教えてくれたように、iPhoneに特化した動画も投稿されているので是非チェックしてみて下さいね!

出典:http://girlydrop.com/girls/4239

いかがでしたか?今回は、今日から使える便利なiPhoneの裏技をご紹介しました♪知らなきゃ損!!是非皆さんもやってみて下さいね♪

関連リンク

ボンボンTV Youtubeチャンネル , まぐにぃ YouTubeチャンネル

The post iPhoneユーザー必見!容量もドドンと減らせちゃうiPhoneの便利な裏技5選! appeared first on dora.