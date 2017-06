. 今日は朝から行動して、ずっと気になっていたパンケーキ屋さんに!✨ 整理券を貰ってからトータル2時間くらいで パンケーキにありつけました😊 ふわふわでした〜💓 とても美味しかったけど、一度食べたらもう良いかな〜と思いました🙄 私はやっぱりbillsが好きです❤ . #茶香 #パンケーキ #pancake #太陽パンケーキ #sweets #スイーツ #北千住 #ふわふわパンケーキ

A post shared by @sa__0__as on May 11, 2017 at 2:14am PDT