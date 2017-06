鞄をみると…遠出するときにはいつもこっそりメッセージを入れてくれてる母。いつも側でみてくれてるからこそ言葉が心に響き渡ってる。母よ、ありがとう💛大切。

A post shared by 平 祐奈|Yuna Taira (@yunataira_official) on May 31, 2017 at 4:50am PDT