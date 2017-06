01.

落ち着きなよ。

02.

おかしいんじゃない?

03.

元カノは

そんなことしなかった。

04.

たいしたことないよ。

05.

気にしすぎだよ。

06.

大丈夫そうじゃん。

07.

なんでもいいよ。

08.

怒ってないよ。

09.

いつもと変わらないね。

10.

具合悪いの?

11.

お尻大きいね。

12.

大丈夫、誰も気にしないよ。

13.

ひとりの時間が必要だ。

14.

なんであの子と友だちなの?

Licensed material used with permission by Elite Daily