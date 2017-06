pic.twitter.com/wjW2kxp3ff — Rian Johnson (@rianjohnson) 2017年5月31日

日本で12月15日に公開される映画「 スター・ウォーズ エピソード8/最後のジェダイ」。近年の同シリーズについての否定的な意見に対する、ライアン・ジョンソン監督の反応が話題になっている。1日、作家のJack PosobiecさんがTwitter上で「Star Wars was great until the women took it over」(スター・ウォーズは、女性に乗っ取られるまでが素晴らしかった)と投稿。2015年に公開され、約10年ぶりの続編となった第7作「フォースの覚醒」ではイギリスの女優デイジー・リドリーが主人公のレンを演じたほか、2016年公開で同シリーズの実写作品としては初のスピンオフ(外伝)「ローグ・ワン/スター・ウォーズ・ストーリー」では、新たに女性の主人公をフェリシティ・ジョーンズが演じている。たしかに近年の同シリーズでは、女性キャラクターの活躍は目覚ましいように思える。しかし、この投稿に対してジョンソンが反応が話題になっているのだ。ジョンソン監督の反応はシンプルだった。返信とはいえコメントはせず、故キャリー・フィッシャーさんが、すました笑顔で中指を突き立てる画像1枚を投稿。フィッシャーさんといえば、新三部作のはるか昔、旧三部作でレイア姫を演じたことがあまりにも有名だ。ちなみに昨年末に亡くなったフィッシャーさん。生前は、フォトセッションなどで中指を突き立てる仕草がトレードマークで、映画ファンに親しまれていた。【関連記事】