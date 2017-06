2018年6月8日(現地時間)に全米公開が予定されている、人気アクションシリーズ『トランスフォーマー』のスピンオフ『Bumblebee(原題)』。映画『トゥルー・グリット』や『ピッチ・パーフェクト2』の若手女優ヘイリー・スタインフェルドが出演交渉に入っていると、DeadlineやThe Hollywood Reporterなどが伝えた。黄色をベースに黒のストライプが入ったオートボット戦士・バンブルビーを中心に描く『トランスフォーマー』スピンオフ。ヘイリーは主演として出演交渉に入っているとのことで、キャスティングが決定すれば名前は不明だが、放課後に車の整備士として働く、おてんば娘という役柄になるという。あらすじは明かされていないが、新進気鋭のクリスティーナ・ハドソンが脚本を執筆し、日本を舞台にしたストップモーションアニメ『Kubo and the Two Strings(原題)』(2017年日本公開予定)の監督トラヴィス・ナイトがメガホンを取る。『トランスフォーマー』シリーズは最新作となる第5弾『トランスフォーマー/最後の騎士王』が現地時間6月21日より全米公開予定(日本公開は8月4日より)。以後2019年まで毎年1本の割合で新作が公開されるという話で、『Bumblebee(原題)』はスピンオフ第1弾となる。