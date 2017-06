女優のヘイリー・スタインフェルドが、映画『トランスフォーマー』シリーズのスピンオフ作品『バンブルビー』(原題)に出演する可能性があることが分かった。

バンブルビーは同シリーズに登場する黄色と黒の車体のロボット。映画の内容はまだ明らかになっていないが、ヘイリーは放課後に自動車整備士として働くボーイッシュな女の子を演じる話し合いをしていると芸能情報誌「ザ・ハリウッド・レポーター」は伝えている。

監督は日本を舞台にしたストップモーションアニメ映画『Kubo and the Two Strings』(原題、2017年日本公開予定)を手がけたトラヴィス・ナイトが務める。

『バンブルビー』は2018年6月8日にアメリカで公開される予定。また、シリーズ5作目『トランスフォーマー/最後の騎士王』が今月21日から全米で、8月4日から日本で公開される。