01.

素直にアドバイスを聞けず

カッとなってしまう

02.

大きな決断なのに

パートナーに相談しない

03.

つい、依存してしまう

04.

揚げ足ばかり取る

05.

そもそも

正直じゃない

Licensed material used with permission by I Heart Intelligence