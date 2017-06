アメリカで5月最終月曜日はメモリアル・デー(戦没将兵記念追悼日)。兵役中に亡くなったアメリカ国民を追悼する日だけれど、ファーストドーターのイヴァンカ・トランプはその意味を理解していないと物議を醸している。今年のメモリアル・デー、5月29日の前日にイヴァンカ・トランプの名前を冠したブランドのツイッターアカウントに「メモリアル・デーにはアイスキャンディシャンパンを用意しましょう」というメッセージとともに自分のホームページへのリンクを投稿。

そこには「この日は夏の始まり」「ピクニックをしましょう」「バーベキューをもっと楽しむ方法は?」「シャンパンを注ぎましょう。ナイトキャップはアイスキャンディを添えたシャンパンで」とレジャーのためのアドバイスがずらり。これに怒るアメリカ国民が続出し、家族や親しい人を戦争で亡くしている人たちから反発の声が上がった。「違います。戦没者に敬意を表する日です」と冷静に指摘する人や「私の父はバカみたいなシャンパンとアイスキャンディのために戦争で目を失ったわけではない」と抗議する人も。

Today we honor the men & women in our armed forces who have lost their lives to protect our freedom. Thank you for your service #MemorialDay