今回のチャレンジャーは、戦極ライマーズ。戦極MC BATTLEで出会った仲間3人だ。VTRでも「モンスターってすごい韻を踏ん出るかな? 聞いたことあるような韻が多すぎるんじゃないかな」とかます。ROUND1は、2on2。MC KUREIとSAM対CHICO CARLITOと漢a.k.a.GAMI。CHICO CARLITO「ウィンガーディアム・レビオーサ これも魔法さ これ漢さん王さーまのオーラが無いなら分からないからこれでさいならThat's right」とCHICO CARLITOがハリーポッターの呪文をぶち込む。「ウィンガーディアム・レビオーサ 」は、「浮遊せよ」の呪文だ。ハリーポッターの呪文がスラスラ言えるチコ、かわいいぞと驚いていたら、MC KURE「逆の技 アバダ・ケダブラ。かわいいアイドル渡辺麻友か」アンサーで、かっちりハリーポッターの呪文をぶち込んでくる。しかも、「アバダ・ケダブラ」は、「死の呪い」。一撃で相手の命を奪う呪文だ。ちなみに、渡辺麻友は、女性アイドルグループAKB48チームBのメンバー「まゆゆ」だ。「アバダ・ケダブラ」(あああえあうあ)と「渡辺麻友か」(あああえあうあ)で、ガッチリ韻を踏んだ。さらにSAMもハリーポッターの呪文で韻を踏む。「ウィンガーディアム・レビオーサ まあ栃木レペゼンのニラ餃子」「Bボタンためてファルコンパンチ」とゲームネタも入れ込んでくる。「ファルコンパンチ」は、ゲーム「大乱闘スマッシュブラザーズ」でキャプテン・ファルコンが出す技だ。ちゃんとアンサーしつつ密度の高い韻をぎゅっと詰め込んできた。最後の小節も、漢さんの「積み木」というワードを持ってきてSAM「積み木倒しよりドミノ倒しあんま舐めんな栃木魂」で締めるカッコよさ。戦極ライマーズのクリティカル勝利だ。2ndBattleは、9forの出番。1on1で、隠れモンスターTKda黒ぶち対9for。TKda黒ぶち「温度計はゼロ、回していくベロ、Let's get on the mic お前には負けねー」9for「いつまでベロとテロで踏んだ韻でアガると思ってんだ」TKda黒ぶち「俺テロなんて言葉ひとつも出してないし」といったやりとりもありながら、韻もパワーワードもガンガンぶち込む対決に。9for、最終小節で声のボリュームをグイっとあげて盛り上げる。どちらが勝っても良かったと思うような接戦だった。ROUND2までもつれ込んで、チャレンジャーの勝利。次回ROUND3、期待ッ(テキスト/ 米光一成 イラスト/ 小西りえこ