お父さんの隣で変顔したよ〜♪♪ いつも優しいお父さんが、 大好きです\(^o^)/ #大好きなお父さん #お父さんの隣で変顔 #いつも優しいお父さん #いつもありがとう #お父さん51歳 #お父さん公開

A post shared by 鈴木奈々 (@nana_suzuki79) on May 29, 2017 at 5:39am PDT