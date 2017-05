あなたもついたことある?

1位は「セックス経験数」

Matchの Singles in Americaというアンケートでは、43%の人が、初デートで嘘をつくという結果になった。内容は、こんな感じ。

1. セックス経験数(19.2%)



2. 付き合った人数(17.6 %)



3. 収入などの金銭面(11.8 %)



4. 住んでいる場所 (9.9 %)



5. 年齢 (8.3 %)



6. 趣味 (8.1 %)



7. 仕事 (6.2 %)



8. 子供の存在(2.6 %)



9. 離婚歴 (2.1 %)

