Íñ¤¬Ì£¤Î¤Þ¤È¤áÌò¢ö¼ê·Ú¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¤¦¤É¤ó¤Î¥ì¥·¥Ô50Áª
´¥ÌÍ¤äÎäÅà¤Î¤¦¤É¤ó¤Ï¥Ñ¥Ñ¥Ã¤È¤ª¼ê·Ú¤Ëºî¤ì¤Æ¤ª¤Ê¤«¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëÊØÍø¿©ºà¡£¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼«Í³¼«ºß¤Ç¤¹¡£Å¬Åö¤ËÄ´Ì£¤·¤Æ¤â¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÈþÌ£¤·¤¯¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢¹¤¬¤ê¤¹¤®¤¿¤ªÌ£¤ÏÍñ¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ò¤Þ¤í¤ä¤«¤Ë¤Õ¤¯¤è¤«¤Ë¡£¤¦¤É¤ó¡Ö¥×¥é¥¹Íñ¡×¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¢ö
¡Ú ¸µ¤Îµ»ö¤ò¸«¤ë ¡Û
¤¿¤Ã¤×¤êÍñ¡Ö´ÝµµÀ½ÌÍÉ÷¤ÎÆù¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê3¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦µíÆù¡§300g
¡¦¶Ì¤Í¤®¡§1¡¿2¸Ä
¡¦¡ú¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸3
¡¦¡ú¼ò¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¡úº½Åü¡§Âç¤µ¤¸2¡Á3
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡§150cc
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦Íñ¡§3¸Ä
´ÝµµÀ½ÌÍ¤ÎÆù¤¿¤Þ¤¢¤ó¤«¤±ºÆ¸½¥ì¥·¥Ô¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Îµí¤·¤°¤ì¼Ñ¤Ë¤Ï¶Ì¤Í¤®¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤ªÌîºÚÄÉ²Ã¡¢»Ý¤ß¤â¥¢¥Ã¥×¡ª
Îä¤¿¤¤¢ö¡Ö¥ß¥â¥¶¤¦¤É¤ó¡×Íñ¤Ç¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö°ðÄíÉ÷¤¦¤É¤ó¡×¡§2¶Ì
¡¦¤æ¤ÇÍñ¡§1¡¿2¡Á1¸Ä
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥Ü¥¤¥ë¤¨¤Ó¡§6Èø
¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡Ê¤¯¤·ÀÚ¤ê¡Ë¡§1¸Ä
¡¦¥¹¥Ê¥Ã¥×¤¨¤ó¤É¤¦¡Ê²¼¤æ¤Ç¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥µ¥é¥À¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯ or ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥Ñ¥¦¥À¡¼¡§¾¯¡¹
¡¦Ê´¥Á¡¼¥º¡§¾®¤µ¤¸2
¡¦Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¤¦¤É¤ó¤Ë²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¶ñºà¤È¤Î¤Ê¤¸¤ß¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Âç¤¤á¤Î¤ª»®¤ÎÃæ¿´¤Ë¤á¤ó¤Ä¤æ¤Î´ï¤òÃÖ¤¡¢¾®Ê¬¤±¤·¤¿¤¦¤É¤ó¤Ç°Ï¤à¤è¤¦¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤ë¤È¡¢¤ª²Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Ë¢ö
Îä¤¿¤¤¢ö¡Ö¥Ó¥Ó¥ó¤¦¤É¤ó¡×Íñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡Ê¤»¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿4ËÜ
¡¦¾ÆÆÚ¡ÊºÙÀÚ¤ê¡Ë¡§Ìó20g
¡¦¤æ¤ÇÍñ¡§1¡¿2¸Ä
¡¦ÇòßÖ¤ê¤´¤Þ¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¿Ý¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦º½Åü¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡§¾¯¡¹
¥Ô¥ê¥Ã¤È¿É¤ß¤Î¤¤¤¤¿´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¤¿¤ì¤ò¤¦¤É¤ó¤Ëº®¤¼¤ë¤À¤±¡ªÎäÅà¤¦¤É¤ó¤Ï¥ì¥ó¥Á¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤¬½ë¤¯¤Ê¤é¤º²÷Å¬¤Ëºî¤ì¤Þ¤¹¡£
Îä¤¿¤¤¢ö¡Ö¥Ë¡¼¥¹É÷¥µ¥é¥À¤¦¤É¤ó¡×¤æ¤ÇÍñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦¥È¥Þ¥È¡§2¸Ä
¡¦A ¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥Ú¡¼¥¹¥È¡§¾®¤µ¤¸3
¡¦A ¥ª¥ê¡¼¥ÖÌý¡§Âç¤µ¤¸3
¡¦A Çò¥ï¥¤¥ó¥Ó¥Í¥¬¡¼¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¡ÊÀ¸¡Ë¤¦¤É¤ó¡§400g
¡¦¥ì¥¿¥¹¡§3Ëç
¡¦Íñ¡§2¸Ä
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¤Î¼Â¡Ê¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦Ê´¥Á¡¼¥º¡§Å¬ÎÌ
¥Ú¡¼¥¹¥È¾õ¤Î¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¤ò»È¤¨¤Ð¤¦¤É¤ó¤È¤«¤é¤ß¤ä¤¹¤¤¢ö¤ª¹¥¤ß¤Ç¥¢¥ó¥Á¥ç¥Ó¥Õ¥£¥ì¤ò²Ã¤¨¤Æ¤â¡£»Å¾å¤²¤Ë¤Ï¤¿¤Ã¤×¤êÊ´¥Á¡¼¥º¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¤Æ¹á¤ê¤è¤¯¡ª
Îä¤¿¤¤¢ö¡ÖÎä¤ä¤·¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×Íñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¥´¡¼¥ä¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿4ËÜ
¡¦¤æ¤ÇÍñ¡§1¡¿2¸Ä
¡¦Ä¹¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¡§1¿ÍÁ°¡ÊÌó200g¡Ë
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡§50cc
¡¦¿å¡§100cc
²¼è§¤Ç¤·¤Æ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¥´¡¼¥ä¤¬Á¯¤ä¤«¤Ê¡¢²Æ¤é¤·¤¤Îä¤ä¤·¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡£¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ì¡¼¤È¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ï¹ç¤ï¤»¤Æ¤Ò¤È¼ÑÎ©¤Á¤µ¤»¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¡£¥ì¥ó¥Á¥ó¤·¤¿¤¦¤É¤ó¤âÎä¤¿¤¯¤·¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Îä¤¿¤¤¢ö¡Ö¹Åç¤Ä¤±ÌÍÉ÷¤¦¤É¤ó¡×Íñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö°ðÄíÉ÷¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¾ÆÆÚ¡Ê»ÔÈÎ¡§ÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§2¡Á3Ëç
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¤ÎÍÕ¡Ê¤Ò¤È¸ýÂç¡Ë¡§1Ëç¡ÊÌó50g¡Ë
¡¦¤æ¤ÇÍñ¡§1¡¿2¸Ä
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡Ê¤»¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿4ËÜ
¡¦Ä¹¤Í¤®¡Ê¤»¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§5cm
¡¦¥ì¥â¥ó¡Ê¤¯¤·ÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡§¾®¤µ¤¸1¡Á2
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦¿Ý¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦Ãæ²Ú¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦º½Åü¡§¾®¤µ¤¸2
¡¦¤´¤ÞÌý¡§¾®¤µ¤¸2
¡¦¥é¡¼Ìý¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤¹¤ê¤´¤Þ¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡Ê¤¢¤ì¤Ð¡Ë¡§¾¯¡¹
¡¦°ìÌ£Åâ¿É»Ò¡§¹¥¤ß¤ÇÅ¬ÎÌ
¡¦¿å¡§60cc
¤æ¤Ç¤¿¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¤æ¤ÇÍñ¡¢¾ÆÆÚ¤Ê¤É¤òÌÍ¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤»¤Æ¡¢¥Ô¥ê¿É¤Î¤·¤ç¤¦¤æ¤À¤ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¹ÅçÉ÷¤Ä¤±ÌÍ¤Ç¤¹¡£¥ì¥â¥ó¤òÂ¿¤á¤Ë¹Ê¤Ã¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤É¤¦¤¾¢ö
Îä¤¿¤¤¢ö¡ÖÍñ¥µ¥é¥À¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö°ðÄíÉ÷¤¦¤É¤ó¡×¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡§1¶Ì
¡¦¤æ¤ÇÍñ¡§1¸Ä
¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¡Ê´ÌµÍ¡Ë¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦¥µ¥¦¥¶¥ó¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¡§ÌóÂç¤µ¤¸2
¡¦¥ì¥¿¥¹¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇÁÆ¤¯¤Ä¤Ö¤·¤¿¤æ¤ÇÍñ¤È¥³¡¼¥ó¤ò¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ÇÏÂ¤¨¤Æ¡¢Îä¿å¤Ç¤·¤á¤¿¤¦¤É¤ó¤Ë¾è¤»¤Þ¤¹¡£¥ì¥¿¥¹¤â¥¶¥¯¥¶¥¯À¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¤á¤ó¤Ä¤æ¤ò¤«¤±¤Æ´°À®¡ù
Îä¤¿¤¤¢ö¡Ö¼çÉØ¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤¦¤É¤ó¡×Íñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¤¦¤É¤ó¡§1ÂÞ
¡¦ÂçÍÕ¡§3Ëç
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦¤·¤½Çß¡Ê¥Á¥å¡¼¥Ö¡Ë¡§2¥»¥ó¥Á
¡¦ßÖ¤ê¤´¤Þ¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë¡§Å¬ÎÌ
ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤ò¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤·¡¢¤¶¤ë¤Ë¤¢¤±Îä¿å¤Ç¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇOK¡ª¤·¤½Çß¤òÅº¤¨¤ì¤Ð¿©Íß¤¬Íî¤Á¤ë²Æ¤Ç¤â¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¢ö
Îä¤¿¤¤¢ö¡Ö¥¢¥Ò¥Ý¥¤¦¤É¤ó¡×Íñ²«¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡ÚºàÎÁ¡Û ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶ÌÊ¬
¡¦¤Þ¤°¤í¡ÊÀÚ¤êÍî¤È¤·¡Ë¡§75g
¡¦¥¢¥Ü¥«¥É¡§1¡¿4¸Ä
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦Íñ²«¡§1¸ÄÊ¬
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦±ö¡§¾¯¡¹
¡¦ÇòßÖ¤ê¤´¤Þ¡§¾®¤µ¤¸1
¡Ö¥¢¥Ò¥Ý¥¡×¤Ï¡¢¤Þ¤°¤í¤È¥¢¥Ü¥«¥É¤ò¤·¤ç¤¦¤æ¤È¤´¤ÞÌý¤ÇÏÂ¤¨¤Æºî¤ë¥Ï¥ï¥¤¤ÇÄêÈÖ¤Î¤ªÁÚºÚ¡£¥¿¥ì¤´¤È¤¦¤É¤ó¤Ë¤«¤±Íñ²«¤ò¤Î¤»¡¢¤è¤¯º®¤¼¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
À¸ÕªÌ£¤Ç¡ª¡ÖÇ®¡¹¤â¤ä¤·¤Î¤¦¤É¤óÆé¡×²¹Íñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡ÖÃ°Ç°»Å¹þ¤ß ËÜ¾ì¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¤â¤ä¤·¡Êº¬ÀÚ¤ê¡Ë¡§100g
¡¦À¸Õª¡Ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡§2¤«¤±
¡¦²¹ÀôÍñ¡§1¸Ä
¡¦ÀÄ¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡§50cc
¡¦¿å¡§300cc
¡¦¼ò¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦±ö¡§¾¯¡¹
¤â¤ä¤·¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤È¤¦¤É¤ó¤Î¤â¤Á¤â¤Á´¶¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡ªºÇ¸å¤Ë²¹ÀôÍñ¤ò¤Î¤»¤ë¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤ÎÌ£¡õ¤·¤ç¤¦¤¬Â¿¤á¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¡ù
À¸ÕªÌ£¤Ç¡ª¡ÖÀ¹²¬ÎäÌÍÉ÷¤¦¤É¤ó¡×Íñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö°ðÄíÉ÷¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦À¸Õª¡ÊÈéÉÕ¤¤Î¤Þ¤ÞÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§1¤«¤±
¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ë¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸2
¡¦¿Ý¡¡¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦º½Åü¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦±ö¡§¾®¤µ¤¸1¡¿4
¡¦¿å¡§1¥«¥Ã¥×
¡¦Ä¹¤Í¤®¡ÊÇö¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§5cm
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡Ê¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§1/4ËÜ
¡¦¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡§3ÀÚ¤ì
¡¦¤æ¤ÇÍñ¡§1/2¸Ä
¡¦¥¥à¥Á¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤¤¤ê¤´¤Þ¡ÊÇò¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¥¹¡¼¥×¤Ï¤·¤ç¤¦¤¬¤òÆþ¤ì¤Æ3Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÌ£¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥·¤¬¶¯¤¯É½ÌÌ¤Ï¥Ä¥ë¥Ã¤È¹¢¤´¤·¤¬ÎÉ¤¤À¹²¬ÎäÌÍ¡¢ºÙÌÍ¤Î°ðÄíÉ÷¤¦¤É¤ó¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¥à¥È¥ÞÇ¼Æ¦¤¦¤É¤ó¡×²¹Íñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦Ç¼Æ¦¡§1¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦¥È¥Þ¥È¡Ê³ÑÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿2¸Ä
¡¦¥¥à¥Á¡§50g
¡¦²¹ÀôÍñ¡§1¸Ä
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡§50cc
¡¦ËüÇ½¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§1ËÜÊ¬
ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤ò¥Á¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¥È¥Þ¥È¤ò³ÑÀÚ¤ê¡¢Ç¼Æ¦¤ò¤µ¤µ¤Ã¤Èº®¤¼¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¶ñºà¤ò¤Î¤Ã¤±¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡ª
¡ÖÇ¼Æ¦Ì£Á¹¤ÎÎä¤ä¤·¤¦¤É¤ó¡×Íñ²«¤È¤«¤é¤á¤Æ
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦Ç¼Æ¦¡§3¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦¥Þ¥¤¥¿¥±¡§1¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦A ¼ò¡§ÌýÂç¤µ¤¸3
¡¦A ¤ß¤ê¤ó¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦A º½Åü¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦A Å¼ÌÍ¾ß¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤¦¤É¤ó¡§2¶Ì¡Ê¤¢¤ì¤ÐºÙ¤á¡Ë
¡¦Íñ²«¡§2¸Ä
¡¦Ê´Åâ¿É»Ò¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
ºÙ¤«¤¯ÀÚ¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥¿¥±¡¢Ç¼Æ¦¤òßÖ¤á¤ÆÄ´Ì£¤·¤Þ¤¹¡£Îä¿å¤Ç¤·¤á¤¿¤¦¤É¤ó¤Ë¾è¤»¡¢¤è¤¯º®¤¼¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¤¦¤É¤ó¤Ë¤Ï¤á¤ó¤Ä¤æ¤òÍí¤Þ¤»¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¢ö
·ÜÆù¤ÈÍñ¡ÖÌîºÚ¤¿¤Ã¤×¤ê¿Æ»Ò¾Æ¤¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¤¦¤É¤ó¡§2¶Ì
¡¦·Ü¤â¤âÆù¡§1Ëç¡Ê300g¡Ë
¡¦ÍÏ¤Íñ¡§2¸ÄÊ¬
¡¦¥µ¥é¥À¥¯¥é¥Ö¤ª²È¤Çºî¤ë¤´¤Á¤½¤¦¥µ¥é¥ÀÏÂÉ÷¥µ¥é¥ÀÍÑ¡§1ÂÞ
¡¦Aº½Åü¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡¦¤ß¤ê¤ó¡§³ÆÂç¤µ¤¸2
¡¦A¤ª¤í¤·¤·¤ç¤¦¤¬¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡§¾®¤µ¤¸2
·ÜÆù¤ò´Å¿É¤¯Àù¤ê¤Ä¤±¤ÆÏÂÉ÷¥µ¥é¥À¤È¤¦¤É¤ó¤ò¤¢¤ï¤»¤Þ¤¹¡£Íñ¤Ç¤È¤¸¤ì¤Ð¿Æ»Ò¾Æ¤¤¦¤É¤óÉ÷¤Ë¡£ÌîºÚ¤Ë²Ð¤òÄÌ¤·²á¤®¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡ª
·ÜÆù¤ÈÍñ¡Ö·ÜÇòÅò¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö°ðÄíÉ÷¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦·Ü¤â¤âÆù¡ÊÀÚ¤ê¿È¡Ë¡§Ìó75g
¡¦ÇòÅò¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ëor ·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡§Ìó¾®¤µ¤¸2
¡¦¤¹¤ê¤´¤Þ¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡§¾¯¡¹
¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¡¦È¾½Ï¤æ¤ÇÍñ¡§1¡¿2¸Ä
¡¦Ì£ÉÕ¤±³¤ÂÝ¡§1¡Á2Ëç
¡¦³³ä¤ìºÚ¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤æ¤ºÈé¡§¾¯¡¹
¥¹¡¼¥×¤Ë·ÜÆù¤òÆþ¤ì¤Æ²Ð¤Ë¤«¤±¡¢Ê¨Æ¤·¤¿¤éÍî¤È¤·¤Ö¤¿¤ò¤·¤ÆÌó4Ê¬¡¢·ÜÆù¤Î¤À¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê½Ð¤Þ¤¹¡ª¤ªÆù¤Ï¼è¤ê½Ð¤·¤Æ¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤Âç¤¤µ¤ËÀÚ¤ê¡¢¤¦¤É¤ó¤Î¾å¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡£
·ÜÆù¤ÈÍñ¡Ö¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥¸¡¼É÷¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û ¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦·Ü¤µ¤µ¿È¡§2ËÜ
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡§1ËÜ
¡¦¤«¤ËÉ÷Ì£¤«¤Þ¤Ü¤³¡§8ËÜ
¡¦¶Ó»åÍñ¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥ß¥Ë¥È¥Þ¥È¡ÊÀÖ¡¢²«¡Ë¡§³Æ4¸Ä
¡¦A ¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡§60g
¡¦A ¿Ý¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦A ¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦A º½Åü¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦A ¥é¡¼Ìý¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦A ·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¡ÊðùÎ³¡Ë¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤¦¤É¤ó¡ÊÀ¸¡Ë¡§400g
¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¤ÈÄ´Ì£ÎÁ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¡¼¥É¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë¤«¤±¡¢¤¿¤ì¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£Î³´¶¤Î»Ä¤Ã¤¿¹á¤Ð¤·¤¤¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥½¡¼¥¹¤¬¤¦¤É¤ó¤Ë¤è¤¯¹ç¤¤¤Þ¤¹¥è¢ö
·ÜÆù¤ÈÍñ¡Ö¥¿¥¤¤Î¥¬¥Ñ¥ªÉ÷¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦ÌÜ¶Ì¾Æ¤ or Íñ²«¡§1¸ÄÊ¬
¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§Å¬ÎÌ
¡ÚA¡Û
¡¦·ÜÈÔÆù¡§Ìó70g
¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿4¸Ä
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿2¤«¤±
¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¡ÊðùÎ³¡Ë¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦º½Åü¡§¾®¤µ¤¸1¼å
¡¦°ìÌ£Åâ¿É»Ò¡§Å¬ÎÌ
¡ÚB¡Û
¡¦ÀÖ¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿2¸Ä
¡¦¥Ð¥¸¥ë¡ÊÁÆ¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡§¾®¤µ¤¸1
¡Ö¥¬¥Ñ¥ª¡×¤È¤¤¤¦¤È¤´ÈÓ¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¦¤É¤ó¤Ë¤â¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¸¥ë¤ÈÅâ¿É»Ò¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»È¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤Ã¤¿¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤Ê¤¦¤É¤ó¤ò¤É¤¦¤¾¡£
ÆÚÆù¤ÈÍñ¡Ö¤Ö¤Ã¤«¤±Æù¤¦¤É¤ó¡Ê²¹¡Ë¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡§1¶Ì
¡¦ÆÚÆù¡Ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Ë¡§125g
¡¦ÀÄ¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦ÍÈ¤²¶Ì¡§Å¬ÎÌ
¡¦²¹ÀôÍñ¡§1¸Ä
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¼ò¡§¾®¤µ¤¸2
¡¦º½Åü¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸2
¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÆù¤ÏßÖ¤á¤Æ¾¯¤·¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤¿¤é¼ò¤ò¤Õ¤ê¤«¤±¡¢¼êÁá¤¯Ä´Ì£¤·¤Þ¤¹¡£¤¦¤É¤ó¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¾è¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
ÆÚÆù¤ÈÍñ¡Ö¥«¥Ä¼Ñ¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦ÆÚ¥í¡¼¥¹Æù¡ÊÀÚ¤ê¿È¡Ë¡§1Ëç¡ÊÌó100g¡Ë
¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡§¾®¤µ¤¸1¤È1¡¿2
¡¦ÍÈ¤²¶Ì¡§Âç¤µ¤¸2¡Á3
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦»°¤ÄÍÕ¡§Å¬ÎÌ
¡¦¼·Ì£Åâ¿É»Ò¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡§ÌóÂç¤µ¤¸3
¡¦¼ò¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¿å¡§350cc
ÆÚÆù¤ËÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤¹¤³¤È¤ÇÆù¤¬¤È¤Æ¤â½À¤é¤«¤Ë»Å¾å¤¬¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤Ë¼«Á³¤Ë¤È¤í¤ß¤¬¤Ä¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÍÈ¤²¶Ì¤ò²Ã¤¨¤Æ¥«¥Ä¼ÑÉ÷¤Ë¤·¤Æ¤É¤¦¤¾¡£
ÆÚÆù¤ÈÍñ¡Ö¥Ñ¥Ã¥¿¥¤É÷¾Æ¤¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö°ðÄíÉ÷¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡§50g
¡¦¤à¤¤¨¤Ó¡§30g
¡¦¤â¤ä¤·¡§50g
¡¦¤Ë¤é¡Ê3¡Á4cmÄ¹¤µ¡Ë¡§2ËÜ
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡ÚA¡Û¡§
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿2¤«¤±
¡¦Âë¤ÎÄÞ¡ÊÎØÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡Á2ËÜÊ¬
¡ÚB¡Û¡§
¡¦º½Åü¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡§¾®¤µ¤¸1
¡ÚC¡Û¡§
¡¦¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡ÊßÖ¤Ã¤ÆºÕ¤¯¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡¢¥é¥¤¥à¡§³ÆÅ¬ÎÌ
¤¦¤É¤ó¤ò¥¿¥¤É÷¾Æ¤¤½¤Ð¡Ö¥Ñ¥Ã¥¿¥¤¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æºî¤ë¥¨¥¹¥Ë¥Ã¥¯¥á¥Ë¥å¡¼¡£ÆÚÆù¡¢¤¨¤Ó¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ð¤òÄÌ¤·¡¢¤â¤ä¤·¤È¤Ë¤é¤Ï¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¤ëÄøÅÙ¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÚÆù¤ÈÍñ¡ÖÇ»¸ü¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ß¤½¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡ÖÃ°Ç°»Å¹þ¤ß ËÜ¾ì¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÆù¡Ê°ì¸ýÂç¡Ë¡§Ìó70g
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡§1¤«¤±
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦Âë¤ÎÄÞ¡ÊÈ¾Ê¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡§1ËÜ
¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦Çò¤ß¤½¡§ÌóÂç¤µ¤¸1
¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡¦¥é¡¼Ìý¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦Ãæ²Ú¥Ö¥¤¥è¥ó¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤ß¤ê¤ó¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¿å¡§250cc
¡ã¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡ä
¡¦¼ÑÍñ or ¤æ¤ÇÍñ¡§1¡¿2¸ÄÊ¬
¡¦¤â¤ä¤·¡Êè§¤Ç¤Æ¤ª¤¯¡Ë¡§Ìó50g
¡¦¤Ë¤é¡Ê4cmÄ¹¤µ¡Ë¡§1·Ô¡ÊÌó10g¡Ë
¡¦ÀÄ¥Í¥®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÈÆÚ¥Ð¥éÆù¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬Ç»¸ü¤Ê¤ß¤½¥é¡¼¥á¥óÉ÷¤Î¤¦¤É¤ó¡£Âë¤ÎÄÞ¤Î¼ï¤Ï¼è¤ê½ü¤¡¢¾Ç¤²¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÃí°Õ¤·¤ÆßÖ¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÚÆù¤ÈÍñ¡Ö»ÀíåÅò¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÇöÀÚ¤êÆù¡Ê3ÑÉý¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡§30g
¡¦¥Á¥ó¥²¥óºÚ¡Ê¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿2³ô
¡¦¤·¤¤¤¿¤±¡Ê5Ð³ÑÀÚ¤ê¡Ë¡§1Ëç
¡¦¤æ¤Ç¤¿¤±¤Î¤³¡Ê¤»¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§15g
¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤ß¤¸¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§³Æ1¤«¤±
¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊÍêÎ³¡Ë¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¿å¡§400cc
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¼ò¡§Âç¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦Æ¦ÈÄ¾ß¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡ÊÆ±ÎÌ¤Î¿å¤ÇÍÏ¤¯¡Ë¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦¿Ý¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¥é°ìÌý¡§Å¬µ¹
»À¤Ã¤Ñ¤¯¤Æ»Ý¿É¤¤¥¹¡¼¥×¤È¤Õ¤ó¤ï¤êÍñ¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥Ð¥é¥ó¥¹¡ª¤È¤í¤ß¤Î¤¢¤ë¥¹¡¼¥×¤Î¤ª¤«¤²¤ÇºÇ¸å¤Þ¤ÇÇ®¡¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÆÚÆù¤ÈÍñ¡Ö¤Ä¤±¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û
¡¦ÆÚÆùÇöÀÚ¤ê¡§300g
¡¦¿Í»²¡§1¡¿2ËÜ
¡¦¶Ì¤Í¤®¡§1¸Ä
¡¦¤·¤á¤¸¡§1¡¿2³ô
¡¦ÌýÍÈ¤²¡§1Ëç
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥«¥ì¡¼¥ë¡¼¡Ê¥Õ¥ì¡¼¥¯¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡§Å¬ÎÌ
¡¦¾®¥Í¥®¡§Å¬ÎÌ
¡¦Íñ¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¥«¥ì¡¼¤¦¤É¤óÍÑ¤Ëºî¤ë¥«¥ì¡¼¤Ê¤é¡¢¶ñºà¤Ï¤¦¤É¤ó¤ËÍí¤ß¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤ËÇö¤á¤ËÀÚ¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡¢²Ð¤âÁá¤¯ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡£¤È¤í¤ß¤¬¾¯¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¿åÍÏ¤ÊÒ·ªÊ´¤ò²Ã¤¨¤Æ½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡ª
ÆÚÆù¤ÈÍñ¡Ö¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÆÚ¥¥ã¥Ù¥Ä¥×¥ë¥³¥®¡§100g
¡¦ÎäÅà¤¦¤É¤ó¡§2¶Ì
¡¦¿å¡§3¥«¥Ã¥×
¡¦¤´¤ÞÌý¡¢Ê´Åâ¿É»Ò¡§Å¬ÎÌ
ÆÚÆù¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤Ç¥×¥ë¥³¥®¤òÂ¿¤á¤Ëºî¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ú¹ñÉ÷¡Ö¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¤¦¤É¤ó¡×¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤Ï¤ªÅò¤è¤ê¿å¤ÇÌá¤·¤¿Êý¤¬¥â¥Á¥â¥Á´¶¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÚÆù¤ÈÍñ¡Ö²£¼êÉ÷¾Æ¤¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§2¶Ì
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡Ë¡§100g
¡¦ÆÚÈÔÆù¡§100¡Á150g
¡¦È¾½ÏÌÜ¶Ì¾Æ¤¡§2¸Ä
¡¦Ê¡¿ÀÄÒ¤±¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¼ò¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦Ç»½Ì¤À¤·¡Ê±ÕÂÎ¡Ë¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¿å¡§50cc
¡¦ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡§Âç¤µ¤¸3
¡¦¤ª¹¥¤ß¥½¡¼¥¹¡§Âç¤µ¤¸1¡Á2
Bµé¥°¥ë¥á¤Ç¿Íµ¤¤Î¡Ö²£¼ê¾Æ¤¤½¤Ð¡×¤ò¥¢¥ì¥ó¥¸¡£ÆÚÆù¤È¥¥ã¥Ù¥Ä¤òßÖ¤á¡¢¤·¤ó¤Ê¤ê¤·¤¿¤éÄ´Ì£¤·¡¢¤¦¤É¤ó¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¼êÁá¤¯»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡ª
¥¥à¥Á¤Ç¡ÖÎäÌÍÉ÷¥Ô¥ê¿É¤¦¤É¤ó¡×¤æ¤ÇÍñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö°ðÄíÉ÷¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¡§2¡Á3Ëç
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§2¡Á3Ëç
¡¦¤æ¤ÇÍñ¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§2¡Á3Ëç
¡¦¥¥à¥Á¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥¹¥¤¥«¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¡§100cc
¡¦Îä¿å¡§100cc
¡¦¥¥à¥Á¤Î½Á¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡§¾®¤µ¤¸2
¡¦¤´¤ÞÌý¡§¾¯¡¹
¥¥à¥Á¤Î½Á¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥Ô¥ê¿É¥¹¡¼¥×¡¢·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¤ÈÎä¤¿¤¤¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ðº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç´°À®¡ªÎä¿å¤Ç¤·¤á¤¿¤¦¤É¤ó¤Ë¶ñºà¤¿¤Ã¤×¤ê¡¢¥¹¡¼¥×¤òÃí¤¤¤Ç¾¤¤·¾å¤¬¤ì¡£
¡ÖÆÚ¥¥à¥Á¤¹¤¾Æ¤É÷¤¦¤É¤óÆé¡×Íî¤È¤·Íñ
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡§1¶Ì
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦ÆÚ¥Ò¥ìÇöÀÚ¤êÆù¡Êor ÆÚ¥Ð¥éÆù¡Ë¡§50g
¡¦ÇòºÚ¥¥à¥Á¡§Ìó50g
¡¦Ä¹¤Í¤®¡Ê¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿3ËÜ
¡¦¾Æ¤Æ¦Éå¡Ê°ì¸ýÂç¡Ë¡§100g
¡¦¤·¤¤¤¿¤±¡§1Ëç
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê¥¹¥È¥ì¡¼¥È¡Ë¡§150cc
¡¦º½Åü¡§¾®¤µ¤¸1¡Á2
¥¥à¥Á¤Î»Ý¤ß¤È¿É¤ß¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¹¤¾Æ¤É÷Æé¡×¤Ç¤¹¡£Íñ¤ò¤Û¤°¤·¤Æ¡¢¤¦¤É¤ó¤Ë¤«¤é¤á¤Ê¤¬¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¢ö
ÌÀÂÀ»ÒÌ£¡Ö·Ü¥Á¡¼¥º¤Î¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×²¹Íñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡§1Ëç¡Ê50g¡Ë
¡¦·Ü¤à¤ÍÆù¡Ê¤½¤®ÀÚ¤ê¡Ë¡§Ìó60g
¡¦º½Åü¡§¤Ò¤È¤Ä¤Þ¤ß
¡¦¼ò¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤È¤í¤±¤ë¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡§1Ëç
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡§Å¬ÎÌ
¡¦¿É»ÒÌÀÂÀ»Ò¡ÊÎØÀÚ¤ê¡Ë¡§2¡Á3ÀÚ¤ì
¡¦ÀÄ¤Í¤®¡Ê¤»¤óÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦È¾½ÏÍñ¡§1¸Ä
¤È¤í¡Á¤ê¥Á¡¼¥º¤¬¤«¤é¤ó¤À¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢¤Ä¤æ¤â²¹¤á¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª·Ü¤à¤ÍÆù¤Ïº½Åü¤ò¤â¤ß¤³¤ó¤Ç¤ª¤¯¤È¥Ñ¥µ¤Ä¤¤òËÉ¤®¤Þ¤¹¡£
ÌÀÂÀ»ÒÌ£¡Ö´ÊÃ±¤Ö¤Ã¤«¤±¤¦¤É¤ó¡×Íñ²«¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦»ÔÈÎ¤Î¤æ¤Ç¤¦¤É¤ó¡§1¶Ì
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦ÌÀÂÀ»Ò¡§1¡¿2Ê¢
¡¦¤Í¤®¡§2¡Á3ËÜ
¡¦¤«¤Ä¤ª¤Ö¤·¡§¾¯¡¹
¡¦»ÔÈÎ¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥¿¥¤¥×¡§100cc
¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¿©¤Ù¤¿¤¤»þ¤Ë¤Ï¤³¤Á¤é¤Î¥ì¥·¥Ô¡£ÌÀÂÀ»Ò¤Ï¤¦¤É¤ó¤ËÎÉ¤¯¤«¤é¤à¤è¤¦¤Ë¡¢¥¹¥×¡¼¥ó¤Ê¤É¤ÇÃæ¿È¤ò½Ð¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÇòºÚ¤Ç¡Ö¥·¡¼¥¶¡¼¤¦¤É¤ó¡×²¹Íñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦ÇòºÚ¡ÊºÙÀÚ¤ê¡Ë¡§80g
¡¦¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡§Âç¤µ¤¸3
¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ê¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ë¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦Ê´¥Á¡¼¥º¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¥¦¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¡¦²¹ÀôÍñ¡§1¸Ä
¡¦¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡§Å¬ÎÌ
¤µ¤Ã¤Ñ¤êÇòºÚ¤ÈÇ»¸ü¥É¥ì¥Ã¥·¥ó¥°¤ò¤¦¤É¤ó¤Ë¤«¤é¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£ÇòºÚ¤Ï¤µ¤Ã¤È¤æ¤Ç¤ë¤È¤Ê¤á¤é¤«¤Ç¤¹¤¬¡¢À¸¤Ç»È¤¦¤Ê¤é¿å¤Ë¤µ¤é¤·¤Æ¤è¤¯¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÇòºÚ¤È¤¦¤º¤éÍñÆþ¤ê¡ÖÆÚÆù¤ÎÃæ²ÚÆé¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦ÆÚÆù¡Ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Ë¡§Ìó75g
¡¦¼ò¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦±ö¡§¾¯¡¹
¡¦À¸Õª¡Ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡§1¡¿2¤«¤±¡ÊÌó5g¡Ë
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦ÇòºÚ¡Ê¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡Ë¡§Âç¤µ¤¸12Ëç
¡¦¤·¤¤¤¿¤±¡Ê¤½¤®ÀÚ¤ê¡Ë¡§20g
¡¦¤¦¤º¤é¤Î¤æ¤ÇÍñ¡§3¸Ä
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡ÊÆ±ÎÌ¤Î¿å¤ÇÍÏ¤¯¡Ë¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌý¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥é¡¼Ìý¡Ë¡§¾¯¡¹
¡¦Ãæ²Ú¥Ö¥¤¥è¥ó¡§¾®¤µ¤¸2
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸2
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¼ò¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¿å¡§400cc
¡¦º½Åü¡§¾¯¡¹
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
ÇòºÚ¤Ï¿Ä¤ÈÍÕ¤ò»þ´Öº¹¤Ç²Ã¤¨¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£ÆÚÆù¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤áÄ´Ì£ÎÁ¤ÈÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¸ýÅö¤¿¤ê¤¬½À¤é¤«¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡ù
ÇòºÚ¤Ç¡Ö·§ËÜÌ¾Êª¡ªÂÀÊ¿±íÉ÷¤¦¤É¤ó¡×¤æ¤ÇÍñ¤Î¤»
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦ÇòºÚ¡Ê·Ô¤Ï¤½¤®ÀÚ¤ê¡¢ÍÕ¤Ï°ì¸ýÂç¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡§1¡¿2Ëç
¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ê¤¯¤·ÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿4¸Ä
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡ÊÃ»ºýÀÚ¤ê¡Ë¡§20g
¡¦¤¿¤±¤Î¤³¡Ê¿å¼Ñ¡¦¤¯¤·ÀÚ¤ê¡Ë¡§50g
¡¦´³¤·¤¤¯¤é¤²¡§2Ëç
¡¦ÆÚ¤â¤âÆù¡Ê3cmÉý¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡§30g
¡¦¤à¤¤¨¤Ó¡§30g
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¿å¡§2¥«¥Ã¥×
¡¦±ö¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¡¦¤æ¤ÇÍñ¡§1¡¿2¸Ä
¤¢¤Ã¤µ¤ê±öÌ£¤Ê¤¬¤é¡¢ÌîºÚ¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¤ì¤ë·§ËÜÌ¾Êª¤Î½Õ±«ÌÍ¤òÎäÅà¤¦¤É¤ó¤Ç¡£È¬ÊõºÚÉ÷¤Î¶ñºà¤Î»Ý¤ß¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¥¹¡¼¥×¤ËÍÏ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢¤¦¤É¤ó¤Ë¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£
¶Ì¤Í¤®¤¬ÀäÌ¯¡Ö¥È¥Þ¥È¤ÎÍñ¤È¤¸¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡ÖÃ°Ç°»Å¹þ¤ß ËÜ¾ì¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¥È¥Þ¥È¡Ê¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡Ë¡§1¸Ä
¡¦¶Ì¤Í¤®¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿6¸Ä
¡¦ÉñÂû¡Ê¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡Ë¡§40g
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦¿å¡§300cc
¡¦Çò¤À¤·¡§Âç¤µ¤¸2¡Á3
¡¦¹ï¤ß¤Î¤ê¡§¾¯¡¹
¡¦¤´¤ÞÌý¡§¾¯¡¹
Ãæ¹ñ¤Ç¥Ý¥Ô¥å¥é¡¼¤Ê²ÈÄíÎÁÍý¡Ö¥È¥Þ¥È¤ÈÍñ¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¡×¤ò¤¦¤É¤ó¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸¡£Íñ¤ò¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ë»Å¾å¤²¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢²Ã¤¨¤Æ¤«¤é¡Ö¤µ¤ï¤é¤º¾¯¤·ÂÔ¤Ä¡×¤Ç¤¹¡ª
¶Ì¤Í¤®¤¬ÀäÌ¯¡ÖÃæ²ÚÉ÷¤¦¤É¤ó¡×ÍÏ¤Íñ¤È
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÉñÂû¡§1¥Ñ¥Ã¥¯
¡¦¶Ì¤Í¤®¡§1¡¿2¸Ä
¡¦Íñ¡§2¸Ä
¡¦¾®¤Í¤®¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤´¤ÞÌý¡§Å¬ÎÌ
¡¦ÎäÅà¤¦¤É¤ó¡§2¶Ì
¡¦¹¥¤ß¤ÎÇ»¤µ¤Î¤á¤ó¤Ä¤æ¡§800cc
Ç»¤¤¿§¤Î¤¤Î¤³¤ÏÎäÅà¤·¤¿¤Û¤¦¤¬»Ý¤ß¤¬¥¢¥Ã¥×¡£ÉñÂû¤Ï¾®¤µ¤á¤Ë¤µ¤¤¤ÆÎäÅà¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¶Ì¤Í¤®¤ÈÉñÂû¤ò¤ª¤Ä¤æ¤Ç¼Ñ¤Æ»Ý¤ß¤ò½Ð¤·¡¢¤´¤ÞÌý¤ò¤°¤ë¤ê¤È¤«¤±¤Æ´°À®¢ö
¶Ì¤Í¤®¤¬ÀäÌ¯¡Ö¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤¦¤É¤ó¡×¤Õ¤ï¤Õ¤ïÍñ
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦¶Ì¤Í¤®¡Ê5mmÉý¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡§1¡¿4¸Ä
¡¦¥Ô¡¼¥Þ¥ó¡Ê5mmÉý¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡§1¸Ä
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¥È¥Þ¥È¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦¿å¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¥ì¥â¥ó½Á¡§¾¯¡¹
¡¦Ê´¥Á¡¼¥º¡¢¹õ¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ÏÂÀ¤á¤ÎÌÍ¤¬¤è¤¯¹ç¤¦¤Î¤Ç¡¢¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤ÏÁêÀ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤¹¡£ÌîºÚ¤Ï¶¯²Ð¤Ç¼êÁá¤¯ßÖ¤á¤Æ¶Ì¤Í¤®¤Î¥·¥ã¥¥·¥ã¥´¶¤ò»Ä¤¹¤ÈÈþÌ£¤·¤¤¡ª
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö³ø¶ÌÉ÷¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡§1¶Ì
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦¤À¤·¤·¤ç¤¦¤æ or ¤·¤ç¤¦¤æ¡§Å¬ÎÌ
¡¦ÀÄ¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤«¤éËèÆü¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¤¦¤É¤ó¤ÈÍñ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤êÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç¼Æ¦¤ä¥¥à¥Á¤Ê¤É¡¢¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼«ºß¢ö
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö²´éÚ¤ÈºÚ¤Î²Ö¤Î¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦ºÚ¤Î²Ö¡§3ËÜ¡ÊÌó60g¡Ë
¡¦²´éÚ¡§100g
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡§10g
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
²´éÚ¤Î»Ý¤ß¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤é¤ó¤À¤¦¤É¤ó¤Ë¡¢ºÚ¤Î²Ö¤Î¤Û¤É¤è¤¤¶ìÌ£¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£È¾½Ï¤¤¤êÍñ¤Ï°ìÃ¶¼è¤ê½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Þ¤¹¢ö
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö¥æ¥Ã¥±¥¸¥ã¥ó¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û ¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡§1¶Ì
¡¦µíÇöÀÚ¤êÆù¡ÊÀÚ¤êÍî¤È¤·¡Ë¡§100g
¡¦Æ¦¤â¤ä¤·¡§50g
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦ÀÄ¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦»åÅâ¿É»Ò¡§¾¯¡¹
¡¦¤´¤ÞÌý¡§¾¯¡¹
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡§1¤«¤±
¡¦¤·¤ç¤¦¤¬¡Ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡§1¤«¤±
¡¦º½Åü¡§¾®¤µ¤¸1¼å
¡¦°ìÌ£Åâ¿É»Ò¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2¡Á
¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡§Âç¤µ¤¸1¤È1¡¿2
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦Ãæ²Ú¥Ö¥¤¥è¥ó¥¹¡¼¥×¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¼ò¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¿å¡§350cc
Æù¤Î»Ý¤ß¤ò°ú¤½Ð¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¤¢¤é¤«¤¸¤áµíÆù¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÄ´Ì£ÎÁ¤ò¤â¤ß¹þ¤ó¤Ç¤ª¤¤Þ¤¹¡£Ç»¤¤ÌÜ¤Î¥¹¡¼¥×¤¬ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤ÈÁêÀÈ´·²¡ª
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö½Õ¥¥ã¥Ù¥Ä¤È¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡§1¡Á2Ëç¡ÊÌó75g¡Ë
¡¦¤æ¤ÇÍñ¡§1¡¿2¸Ä
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡§ÌóÂç¤µ¤¸1
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¥¹¥é¥¤¥¹¥Ù¡¼¥³¥ó¡ÊºÙÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡Á2Ëç
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¥¹¥é¥¤¥¹¡Ë¡§1¤«¤±
¥«¥ê¥«¥ê¤ËßÖ¤á¤¿¥Ù¡¼¥³¥ó¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤¬¡¢¥³¥·¤Î¤¢¤ë¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¤Ï¥ª¥¤¥ë¤È¤Ê¤¸¤Þ¤»¤Æ¤«¤é²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö¤¦¤É¤óÆþ¤êÏÂÉ÷¥â¥À¥ó¾Æ¤¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦A¤ª¹¥¤ß¾ÆÊ´¡§100g
¡¦A¡¡¿å¡§120ml
¡¦A¡¡Íñ¡§1¸Ä
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê1¡Á2Ñ¤Î³ÑÀÚ¤ê¡Ë¡§150g
¡¦ÍÈ¤²¶Ì¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦ËüÇ½¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§3ËÜ
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤¦¤É¤ó¡Ê¤æ¤Ç¡Ë¡§2¶Ì
¡¦B¼ò¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦B¤ª¹¥¤ß¾Æ¤ÍÑ¥½¡¼¥¹¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦B¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦ºï¤êÀá¡¢¤ª¹¥¤ß¾Æ¤ÍÑ¥½¡¼¥¹¡¢¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡¢¤¤¶¤ß¤Î¤ê¡§Å¬ÎÌ
¤ª¹¥¤ß¾Æ¤¤Ë¤â¤Á¤â¤Á¤È¤·¤¿¤¦¤É¤ó¤òÆþ¤ì¤ì¤Ð¡¢ÊÑ²½µåÅª¥â¥À¥ó¾Æ¤¤Ë¡£¤¦¤É¤ó¤Ë¤Ï¤¢¤é¤«¤¸¤á¤·¤Ã¤«¤êÌ£¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ª¤¯¤È¥½¡¼¥¹¤ËÉé¤±¤Þ¤»¤ó¡ª
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö²ÐÆé¤Î¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§2¡Á3¶Ì
¡¦²¹ÀôÍñ¡§¿Í¿ôÊ¬
¡¦ËüÇ½¤Í¤®¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥é¡¼Ìý¡¢¿Ý¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦¥¨¥Ð¥ß¥ë¥¯¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¡§Å¬ÎÌ
¡¦µíÆù or ÆÚÆù¡Ê¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤ÖÍÑ¡Ë¡§200¡Á300g
¡¦¤¨¤Ó¡ÊÇØ¤ï¤¿¤È³Ì¤ò¼è¤ê½ü¤¯¡Ë¡§100g
¡¦¥Á¥ó¥²¥óºÚ¡§2³ô
¡¦Ä¹¤Í¤®¡Ê¼Ð¤áÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§1ËÜ
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡ÊÇö¤¤Ã»ºýÀÚ¤ê¡Ë¡§1ËÜ
¡¦Â¾¡¢¹¥¤ß¤ÎÌîºÚ¡¢Çò¿Èµû¤Ê¤É¡§¤ª¹¥¤¤Ê¤À¤±
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§1¤«¤±
¡¦ÀÖÅâ¿É»Ò¡§1ËÜ
¡¦ÀÄ¤Í¤®¡Ê¤Ö¤ÄÀÚ¤ê¡Ë¡§1ËÜÊ¬
¡¦Îý¤ê¾õÃæ²Ú¥Ö¥¤¥è¥ó¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¡ÊðùÎ³¡Ë¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦Æ¦ÈÄ¾ß¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌý¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¿å¡§1000cc
Æé¤Î¡º¤Ë»È¤¦¤¦¤É¤ó¤Ï¡¢ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤òÉ¹¿å¤Ç¤·¤á¤Æ¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¥³¥·¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¤Í¤®¤ÈÇò¤³¤·¤ç¤¦¤ò¥×¥é¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö¥Ñ¥¯¥Á¡¼¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜ´õ¼á¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥Ñ¥¯¥Á¡¼¡ÊÅ¬Åö¤ÊÄ¹¤µ¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡§Å¬ÎÌ¡ÊÌó10g¡Ë
¡¦¥ì¥â¥ó¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥ºor¥¹¥é¥¤¥¹¥Á¡¼¥º¡§Å¬ÎÌ
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¤¦¤É¤ó¤È´ï¤ò°ì½ï¤ËÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´ï¤â¤¢¤¿¤¿¤Þ¤ê¡¢Á´ÂÎ¤¬¤«¤é¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥¹¥¤¡¼¥È¥Á¥ê¥½¡¼¥¹¤ä¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤É¤¦¤¾¢ö
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö¥ß¡¼¥´¥ì¥ó¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¤¨¤Ó¡§4Èø
¡¦¶Ì¤Í¤®¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§¾®¤µ¤¸14¸Ä¡Ê35g¡Ë
¡¦ÀÖ¥Ñ¥×¥ê¥«¡ÊºÙÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿6¸Ä¡ÊÌó25g¡Ë
¡¦¤â¤ä¤·¡§25g
¡¦¥Ë¥é¡Ê3¡Á4cmÄ¹¤µ¡Ë¡§2·Ô¡Ê10g¡Ë
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿2¤«¤±
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡§¾®¤µ¤¸2
¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¡¦¼ò¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡§Âç¤µ¤¸1¡¿2
¡¦º½Åü¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¥Ê¥ó¥×¥é¡¼¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦Íñ¡ÊÌÜ¶Ì¾Æ¤¡Ë¡§1¸ÄÊ¬
¡¦¥È¥Þ¥È¡Ê¤¯¤·ÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤¤å¤¦¤ê¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢É÷¤ä¤¤½¤Ð¤ò¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤ÇºÆ¸½¡£´Å¿É¤¤¥½¡¼¥¹¤È¤â¤Á¤â¤Á¤Î¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤Î¿©´¶¤¬¥Þ¥Ã¥Á¢ö¥¹¥Ñ¥¤¥·¡¼¤ÊÌ£ÉÕ¤±¤¬¤ª¹¥¤ß¤ÎÊý¤Ï¤³¤·¤ç¤¦¤òÂ¿¤á¤Ë¤«¤±¤Æ¡ù
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö¤«¤Ü¤Á¤ã¥·¥Á¥å¡¼¤¦¤É¤óÆé¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê4¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§3¡Á4¶Ì
¡¦¤æ¤Ç¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡§Å¬ÎÌ
¡¦¤¸¤ã¤¬¤¤¤â¡§200g¡Ê¾®¤µ¤¸4¡Ë
¡¦¤Ë¤ó¤¸¤ó¡§150g¡ÊÃæ1ËÜ¡Ë
¡¦¤«¤Ü¤Á¤ã¡§150g¡Ê¾®¤µ¤¸18¸Ä
¡¦¶Ì¤Í¤®¡§200g¡ÊÃæ1¸Ä¡Ë
¡¦¥Ð¥¿¡¼¡§20g
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤Ä¤Ö¤¹¡Ë¡§1¤«¤±
¡¦¾®ÇþÊ´¡§Âç¤µ¤¸2
¡¦µíÆý¡§500cc
¡ÚA¡§·Ü¤Î¤Ä¤ß¤ì¡Û
¡¦·Ü¤Ò¤Æù¡§300g
¡¦Ä¹¥Í¥®¡Ê¤ß¤¸¤ó¡Ë¡§1¡¿2ËÜ
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ê¤ª¤í¤¹¡Ë¡§1¡¿2¤«¤±
¡¦Íñ¡§1¸Ä
¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡§¾®¤µ¤¸2
¡ÚB¡Û
¡¦¸Ç·Á¥³¥ó¥½¥á¡§3¸Ä¡Ê5.3g¡Ë
¡¦¿å¡§500cc
¡ÚC¡§¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¶ñºà¡Û
¡¦¥Ô¥¶ÍÑ¥Á¡¼¥º¡§¤ª¹¥¤ß¤ÇÅ¬ÎÌ
¡¦²¹ÀôÍñ¡§¤ª¹¥¤ß¤ÇÅ¬ÎÌ
¡¦¥¹¥¤¡¼¥È¥³¡¼¥ó¡§¤ª¹¥¤ß¤ÇÅ¬ÎÌ
¤«¤Ü¤Á¤ã¥·¥Á¥å¡¼¤ÎÍ¥¤·¤¤¤È¤í¤ß¤¬¤¦¤É¤ó¤ÈÍí¤ß¡¢¾Ã²½¤Ë¤â¤è¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¤ª¹¥¤ß¤Ç¥Á¡¼¥º¤ä²¹ÀôÍñ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¾¤¤·¾å¤¬¤ì¢ö
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö¥¢¥µ¥ê¤ÈºÚ¤Î²Ö¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¤¢¤µ¤ê¡§150g
¡¦ºÚ¤Î²Ö¡§1¡¿4Â«
¡¦¶Ó»åÍñ¡§Å¬µ¹
¡¦¿å¡§350cc
¡¦º«ÉÛ¡§5cm³Ñ
¡¦¼·Ì£Åâ¿É»Ò¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦¼ò¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤ß¤ê¤ó¡§Âç¤µ¤¸1¡¿2
¡¦±ö¡§Âç¤µ¤¸1¡¿4
¡¦Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1
¤¢¤µ¤ê¤Î½Ð½Á¤¬¸ú¤¤¤¿¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¡ÖÏÂÉ÷¥Ü¥ó¥´¥ì¡×¤¦¤É¤ó¡£º«ÉÛ¤ò²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤µ¤é¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤½Ð½Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥ÎÉ÷¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¥´¡¼¥ä¡§1¡¿4ËÜ¡Ê50g¡Ë
¡¦¥Ü¥¤¥ë¤¨¤Ó¡§5Èø
¡¦²¹ÀôÍñ¡§1¸Ä
¡¦Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸2
¡¦±ö¡§¾¯¡¹
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§1¡¿2¤«¤±
¡¦Âë¤ÎÄÞ¡ÊÎØÀÚ¤ê¡Ë¡§1ËÜÊ¬
¡¦¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡§Âç¤µ¤¸1
¤¨¤Ó¤È¥´¡¼¥ä¤Î¥Ú¥Ú¥í¥ó¥Á¡¼¥ÎÉ÷Ì£¡£¥´¡¼¥ä¤Ï¿å¤Ë¤µ¤é¤·¡¢¶ì¤ß¤¬ÏÂ¤é¤°¤Þ¤ÇßÖ¤á¤Æ¤«¤é¥Ü¥¤¥ë¤¨¤Ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö¥«¥ì¡¼¾Æ¤¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¥Þ¡¼¥¯¡Ë¡§1¶Ì
¡¦¤Û¤¦¤ì¤óÁð¡§1¡¿2Â«
¡¦¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡Ê½Ä4ÅùÊ¬¤ËÀÚ¤ë¡Ë¡§1¡Á2ËÜ
¡¦ÌÜ¶Ì¾Æ¤¡§1¸ÄÊ¬
¡¦¥µ¥é¥ÀÌý¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¡¦¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥«¥ì¡¼Ê´¡§¾®¤µ¤¸1¡¿4
¡¦¤á¤ó¤Ä¤æ¡Ê3ÇÜÇ»½Ì¡Ë¡§Âç¤µ¤¸1
ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤Ïè§¤Ç¤º¤Ë¥ì¥ó¥¸¤Ç¥Á¥ó¤¹¤ì¤Ð¡¢è§¤Ç½Á¤¬Æþ¤é¤ºÌ£¤¬Çö¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¶ñºà¤Î¤Û¤¦¤ì¤óÁð¤Ï¥¢¥¯¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢²¼¤æ¤Ç¤·¤Æ¤ª¤¯¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¥¢¥Ã¥×¡ª
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡Ö¤¦¤É¤ó¥µ¥ó¥é¡¼¥¿¥ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡ÖÃ°Ç°»Å¹þ¤ß ËÜ¾ì¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦ÆÚ¥Ð¥éÆù¡Ê°ì¸ýÂç¡Ë¡§Ìó50g
¡¦±ö¡¦¤³¤·¤ç¤¦¡§¾¯¡¹
¡¦¼ò¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦ÄÇÂû¡ÊÇöÀÚ¤ê¡Ë¡§1Ëç
¡¦¥¥ã¥Ù¥Ä¡Ê¤¶¤¯ÀÚ¤ê¡Ë¡§1Ëç
¡¦¤´¤ÞÌý¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡ÊÇÜÎÌ¤Î¿å¤ÇÍÏ¤¤¤Æ¤ª¤¯¡£¡Ë¡§Âç¤µ¤¸1¡¿2
¡¦ÍÏ¤Íñ¡§1¸ÄÊ¬
¡¦¿å¡§400cc
¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡ÊðùÎ³¡Ë¡§ÌóÂç¤µ¤¸1
¡¦¼ò¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¿Ý¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¥é¡¼Ìý¡§¾¯¡¹
ÌîºÚ¤ÏÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇOK¡ªÆÚÆù¤Ï¤Ò¤È¼ê´Ö¤«¤±¤ÆÊÒ·ªÊ´¤ò¤Þ¤Ö¤·¤Æ¤ª¤¯¤È¡¢¤Ä¤ë¤ê¤È¤·¤¿¸ýÅö¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¦¤É¤ó¤È¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¢ö
·è¤á¼ê¤ÏÍñ¡ù¡ÖÌý¤½¤ÐÉ÷¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê1¿ÍÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¡Ö¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¡×¡§1¶Ì
¡¦¾ÆÆÚ¡Ê»ÔÈÎ¡Ë¡§2Ëç
¡¦È¾½Ï¶Ì»Ò¡§1¸Ä
¡¦ÇòÈ±¤Í¤®¡ÊÀÄ¤Í¤®¡Ë¡§Å¬ÎÌ
¡¦¥é¡¼Ìý¡§¤ª¹¥¤ß¤Ç
¡¦º½Åü¡§¾®¤µ¤¸1¡¿4
¡¦·Ü¤¬¤é¥¹¡¼¥×¤ÎÁÇ¡§¾®¤µ¤¸1¡¿2
¡¦¤·¤ç¤¦¤æ¡§¾®¤µ¤¸1¤È1¡¿2
¡¦¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡§¾®¤µ¤¸1¤È1¡¿2
¡¦¿Ý¡§¾®¤µ¤¸1
¡¦¤´¤ÞÌý¡§¾®¤µ¤¸1
¿Íµ¤¤ÎÌý¤½¤Ð¤ò¤µ¤Ì¤¤¦¤É¤ó¤ÇºÆ¸½¡£ÂÀ¤á¤Î¤¦¤É¤ó¤¬Ç»¤¤¤á¤Î¥¿¥ì¤äÈ¾½ÏÍñ¤Î²«¿È¤È¤«¤é¤ó¤Ç¡¢¤¦¤Þ¤¹¤®¤Ç¤¹¢ö
¤«¤Ë¤Î³Ì¤ÇÈþÌ£¤·¤¤¤ª½Ð½Á¡Ö¤«¤Ë¶Ì¤¦¤É¤ó¡×
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¶ÌÊ¬¡Ë
¡¦ÎäÅà¤¦¤É¤ó¡§2¶Ì
¡¦Íñ¡§2¸Ä
¡¦¤«¤Ë¤Î³Ì¡§¤¢¤ë¤À¤±Á´Éô
¡¦¤«¤Ë¿È¡§»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð
¡¦Ç¬¤ÎÀÄ¤¤¤È¤³¤í¡§Å¬ÎÌ
¡¦Çö¸ý¤·¤ç¤¦¤æ¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦º½Åü¡§Âç¤µ¤¸1
¡¦¿å¡ÊÌó1¤È1¡¿2L¡Ë¡§»Å¾å¤¬¤êÌó1L
¤ªÎÁÍý¤Ë»È¤Ã¤¿¤«¤Ë¤Î³Ì¤ò»Ý¤ß¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¼Ñ½Ð¤·¤Æºî¤Ã¤¿¤ª¤Ä¤æ¡¢¤¦¤É¤ó¤¬¤«¤Ë¤Î»Ý¤ß¤ò¤¿¤Ã¤×¤êµÛ¤Ã¤Æ¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤ÈþÌ£¤·¤µ¤Ë¡£Ì£¤¬¤·¤ß¤ë¤è¤¦¤Ë¤°¤Ä¤°¤Ä¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¢ö
¤Ê¤ó¤Ç¤â¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤¦¤É¤ó¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤È¡¢¤É¤ó¤ÊÌ£¤Ë¤â´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÍñ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ♡¤É¤Á¤é¤â¾ïÈ÷¤·¤¿¤¤¿©ºà¤Ç¤¹¡£¤Ñ¤Ñ¤Ã¤Èºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢ÊØÍø¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ê¤Þ¤È¤á¡¿¤ª¤¬¤ï¡¡¤¨¤ß¡Ë