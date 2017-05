ベッドの上で死んだふりをするのが得意だという、ビーグル犬の女の子。

しかし……、飼い主を好きなあまり「ある場所」だけは動き続けてしまうのでした。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Lazy beagle dog plays dead, he doesn't want to get off the bed! housework help he is not! - YouTube



死んだふりをしてるけど「しっぽ」は全力で動いています。



どいてと頼んでも、動いてくれる気配はないので……。

[画像を見る]

優しく床に引きずり降ろしても、しっぽをふりふり。

[画像を見る]

降ろしたら、死んだふりも終わりました。

こんな美人さんだったのですね。