01.

パラワン島

(フィリピン)

02.

コモ湖・ネッソ

(イタリア)

03.

アヴィニョン

(フランス)

04.

ワイヘケ島

(ニュージーランド)

05.

ヌサペニダ

(インドネシア・バリ)

06.

カボサンルーカス

(メキシコ)

07.

コルマール

(フランス)

08.

ヒートホールン

(オランダ)

Licensed material used with permission by Elite Daily