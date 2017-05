01.

「率直に言って…」

02.

「これが、私の思っていることの全てです」

03.

「あくまでも私の見解ですが…」

04.

「私なりに熟考したのですが…」

05.

「時には…」

06.

「最善の努力をしたのですが…」

07.

「どうしても、ご理解いただきたいのですが…」

Licensed material used with permission by Peter Economy