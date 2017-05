この世に絶対はないとはよく聞く言葉だ。確かに絶対と思っていたものが覆されることがあれば、非常識が常識になることだってある。トランプの大統領就任もそのまさか。もしかしたらこの先、アキラ100%の股間が見えることもあるかもしれない。

そう考えると、絶対はないとも思ってしまうが、格闘技の世界においても絶対はないのだろう。なにせ12歳の少女が24歳の選手に勝つことがあれば、両者が同時にノックダウンすることだってあるのだから。

・ムエタイの試合での出来事

ということでご覧いただきたいのが、動画「Unbelievable!!! The Only Double Knock down in Muaythai History ! Must Watch !!!」である。収録されているのは、タイで行われたムエタイの試合でのワンシーン。至って普通の試合ではあるものの、ゴングが鳴って数秒後に珍しいシーンが見られる。

まず青パンツが怒涛のラッシュを仕掛け、赤パンツは防戦一方という展開。おやおやっ、これは勝負あったかな……と思いきや! それぞれのパンチがお互いのアゴをクリーンヒット!! 脳が揺れた両者は同時に倒れ、まさかのダブルノックダウンとなってしまうのである。

・この世に絶対はない

しかも、勝者は攻めていた青パンツ……ではなく劣勢だった赤パンツ。意識が飛んでグッタリとなる青パンツは、10カウント以内に立ち上がれず。レフェリーが試合を止めて勝敗決するから、勝負事はいつ何が起きるかわからないものだと再認識できる。

過去に「ダブルノックダウン」がなかった訳ではないが、かなり珍しいのは間違いない。以前にも、まったく同じタイミングでローブロー(金的)が炸裂する奇跡のダブルノックアウトなんていう珍事も起きているので、やはりこの世に絶対はないのかもしれない。

参照元:YouTube

執筆:原田たかし

