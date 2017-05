2017年秋に登場するiPhoneは、iPhone7のマイナーアップデートとなる「iPhone7s」「iPhone7s Plus」、iPhone7からデザインを一新させた「iPhone8」の3モデルだと考えられています。しかし、このうち「iPhone登場10周年モデル」というべきデバイスの名称がiPhone8ではない、との観測が浮上しています。

iPhone登場10周年モデルの名称がiPhone8ではない、とTwitter上で述べるのは、このところリーク情報で注目を集める@Benjamin Geskinです。



Of course there won't be iPhone 8 alongside with 7s! That's obvious!

There just will be some special 10th anniversary iPhone. But not 8.

