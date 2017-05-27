¡Ö¥µ¥¡¡¼¡ª¡×À¤³¦¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ø!?ÆüËÜÂîµå³¦¤ÎÌö¿Ê¤Î°Õ³°¤Ê±Æ¶Á
¾¡Â¼À¯¿®¤È³§Æ£°¦»Ò¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¡ØFOOT¡ßBRAIN¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË11:00¡Á¡Ë¡£5·î28Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Á°ÂîµåÃË»ÒÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Ç¸½ºß¤Ï¶¯²½ËÜÉôÄ¹¡¢¤½¤·¤Æ¡¢À¤³¦Âîµå2017¥É¥¤¥Ä¤Ç¤ÏÁí´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ëµÜùõµÁ¿Î¤ò¥²¥¹¥È¤Ë·Þ¤¨¡¢ÈÖÁÈ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î½©ÅÄË¤È¶¦¤Ë¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¶¯²½¥á¥½¥Ã¥É¡×¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÃË»ÒÃÄÂÎ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤ËÇË¤êÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¤Ï21Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜÂîµå³¦¡£¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢µÜùõ¤¬»Å³Ý¤±¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µÜùõ¤Ï¡¢1988Ç¯¡¢½é¤á¤ÆÂîµå¤¬Àµ¼°¼ïÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¦¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ä¹Ô°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2001Ç¯¤ÎÀ¤³¦ÂîµåÁª¼ê¸¢¤Ç16ÁÈÃæ13°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²þ³×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ä¹Ô¤ò¼¤á¡¢ºÆ¤ÓÂîµå³¦¤Ø¡£
¤½¤³¤ÇµÜùõ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥×¥¹¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¡×¡Ö¥É¥¤¥Ä¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡ÖJOC¥¨¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼¡¡¹¤Ë¹½ÃÛ¡£Åö½é¤Ï¼þ°Ï¤«¤é²ûµ¿Åª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÃ¯¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÍÍ¡¹¤Ê²þ³×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤ÎÁíÍ½»»¤Ï2012Ç¯ÅÙ¤Î6²¯2000Ëü±ß¤«¤é2017Ç¯ÅÙ¤Ï14²¯±ß¤ËÇÜÁý¡£2001Ç¯¤«¤é16Ç¯¤ÇÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡ÖÂîµå¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¸ì¤ëµÜùõ¤¬¡¢²¹ÀôÂîµå¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥³¥Ä¤ò³§Æ£¤ËÅÁ¼ø¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌö¿Ê¤È¶¦¤Ë¡Ö¥µ¥¡¡¼¡ª¡×¤ä¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÆüËÜ¸ì¤Î¤«¤±À¼¡É¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÁª¼ê¤Ë¿¿»÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âîµå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼Àº¿À¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¥ê¥ª¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÃË»ÒÃÄÂÎ¤¬¶ä¥á¥À¥ë¡¢½÷»ÒÃÄÂÎ¤¬Æ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£¤µ¤é¤ËÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¡¢Ê¿ÌîÈþ±§¤¬Ãæ¹ñ¿ÍÁª¼ê¤ò¼¡¡¹¤ËÇË¤êÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ¤Ï21Ç¯¤Ö¤ê¤ËÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤¹¤Ê¤É¡¢Ìö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëÆüËÜÂîµå³¦¡£¤½¤³¤Ë¹Ô¤Ãå¤¯¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¡¢µÜùõ¤¬»Å³Ý¤±¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
µÜùõ¤Ï¡¢1988Ç¯¡¢½é¤á¤ÆÂîµå¤¬Àµ¼°¼ïÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥½¥¦¥ë¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤È¤·¤Æ¥·¥ó¥°¥ë¥¹¡¦¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ë½Ð¾ì¡£¤½¤Î¸å¡¢¶ä¹Ô°÷¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢2001Ç¯¤ÎÀ¤³¦ÂîµåÁª¼ê¸¢¤Ç16ÁÈÃæ13°Ì¤ÈÄãÌÂ¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢²þ³×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¶ä¹Ô¤ò¼¤á¡¢ºÆ¤ÓÂîµå³¦¤Ø¡£
¤½¤³¤ÇµÜùõ¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥×¥¹¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¡×¡Ö¥É¥¤¥Ä¥·¥¹¥Æ¥à¡×¡ÖJOC¥¨¥ê¡¼¥È¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¼¡¡¹¤Ë¹½ÃÛ¡£Åö½é¤Ï¼þ°Ï¤«¤é²ûµ¿Åª¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢¸½ºß¤Ç¤ÏÃ¯¤âÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤µ¤é¤ËÍÍ¡¹¤Ê²þ³×¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¤¡¢ÆüËÜÂîµå¶¨²ñ¤ÎÁíÍ½»»¤Ï2012Ç¯ÅÙ¤Î6²¯2000Ëü±ß¤«¤é2017Ç¯ÅÙ¤Ï14²¯±ß¤ËÇÜÁý¡£2001Ç¯¤«¤é16Ç¯¤ÇÀ¤³¦°ì¤ÎÁª¼ê¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¡¢¤½¤Î¥á¥½¥Ã¥É¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¤½¤Î¤Û¤«¡ÖÂîµå¤Ï¤¹¤´¤¯Æñ¤·¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤È¸ì¤ëµÜùõ¤¬¡¢²¹ÀôÂîµå¤Ç³èÌö¤Ç¤¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤Î¥³¥Ä¤ò³§Æ£¤ËÅÁ¼ø¡£¤Þ¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÌö¿Ê¤È¶¦¤Ë¡Ö¥µ¥¡¡¼¡ª¡×¤ä¡Ö¤è¤Ã¤·¤ã¡¼¡ª¡×¤È¤¤¤¦¡ÈÆüËÜ¸ì¤Î¤«¤±À¼¡É¤¬¡¢À¤³¦¤ÎÁª¼ê¤Ë¿¿»÷¤µ¤ì¡¢ÆüËÜÈ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¾Ò²ð¡£¤½¤·¤Æ¡¢Âîµå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¡Ö¥Õ¥§¥¢¥×¥ì¡¼Àº¿À¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£