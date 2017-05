I’m sad. A child dropped bunny from pram getting off at Wynyard as doors closed. @T1SydneyTrains please help to reunite! #sadbunny pic.twitter.com/ZEnswqEEHH - Andrew Parker (@ajamesparker) 2017年5月19日

BUNNY UPDATE: Bunny is now safely with our fantastic staff. We’re still waiting for the owner to come forward to be reunited. #SadBunny pic.twitter.com/K7hfeNnqon

- Trains Info (@TrainsInfo) 2017年5月19日

@TrainsInfo @ajamesparker @T1SydneyTrains My two bunnies are rooting for their lost relative! pic.twitter.com/p5v278yVsF - Signe Dean (@nevertoocurious) 2017年5月19日

5月19日、豪シドニーの中心部からシティ・ラインで、家族とはぐれてひとりぼっちになってしまったウサギのぬいぐるみがいた。

電車を降りるときに落としてしまった

バギーに乗った子どもが、Wynyard駅で電車を降りるときに落としてしまったのだという。この様子を見ていたアンドリュー・パーカーさんは、すぐにウサギのぬいぐるみを保護。しかし、電車の扉が閉まってしまい、家族に手渡すことはできなかった。

そこでアンドリューさんは、家族を探すため、Twitterで協力を呼び掛けた。

@nevertoocurious @TrainsInfo @ajamesparker @T1SydneyTrains My two are also doing all they can to help out! They’ve been on the phone all arvo calling their relatives. Hope it works out! pic.twitter.com/uMOBIsJGoX

- FatShady (@FatShadyLive) 2017年5月19日

Sadbunnyのハッシュタグが誕生

「Sadbunny(悲しいうさぎ)」のハッシュタグをつけたこの投稿は、すぐに1,000回以上リツイート。シティ・ラインの公式アカウントも参加し、ウサギのぬいぐるみを家族に返すためのチームがTwitter上で結成された。

▼鉄道の事務局で保護されたウサギのぬいぐるみ。「Visitor」の入館証を身に着けている

親戚たちからも心配の声が寄せられた

外出先で家族と離れてしまったウサギのぬいぐるみに心を痛めたのは、ヒトだけではなかった。

親戚のぬいぐるみたちからも、心配の声が寄せられている。

▼「応援してる」

GUYS… IT HAPPENED!

Thanks to your tireless efforts & @ajamesparker, we’ve reunited #SadBunny with its owner! #SadBunny is now #HappyBunny pic.twitter.com/hN2KVVu6ID - Trains Info (@TrainsInfo) 2017年5月20日

▼「うちの2匹も協力してるわ」

その日のうちに家族を発見!

するとその日のうちにお父さんから、「うちの娘が飼い主」と連絡が来たのだ。

▼再会を果たした

Our #SadBunny is now #HappyBunny at home. We were sent this very cute video to say thanks to everyone who helped reunite these #besties pic.twitter.com/CxIAVgIlFK

- Trains Info (@TrainsInfo) 2017年5月22日

翌日、家族の元に無事に帰ることができたウサギのぬいぐるみ。シティ・トレインのアカウントは、「#SadBunny(悲しいウサギ)が今は#HappyBunny(幸せなウサギ)になりました」と報告している。

再会の報告には、「やったね」「私の冷たい心も溶けた」「時々インターネットが愛おしくなる」などの喜びの声が寄せられている。

▼かわいらしい動画も投稿された