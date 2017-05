イギリスのキャッスルフォード在住のナタリーさんの彼氏は、前の晩に男友達と大酒を飲み、酔いつぶれてしまいました。

予定していたデートを潰されてしまったナタリーさんは、復讐として熟睡する彼氏に、本気のフルメイクを施すことにしたのです。

すでにファンデーションで真っ白ですが、最終的にどうなったのか……。

Girlfriend Gives Guy A Makeover After He Sleeps Through Their Date



アイシャドウにまつ毛のエクステなど、一切の妥協を許さない全力メイク。



さらにはネイルまで。

仕上がりが楽しみです。

その結果が……。



こちらです!

「かわいいー」と仕上がりに満足なナタリーさん。

たしかに一瞬色っぽいと思ってしまうほどの力作。

「スティーブン、ねえスティーブンったら」と起こして、2ショットを撮るナタリーさん。

寝ぼけてよくわかってないようですが……。

動画はこちら。

Receptionist Gets Makeover Revenge - YouTube

ちなみにメイクを落としたスティーブンさんはこちら。

お化粧の力がよくわかるビフォー&アフターではないかと思います。