早起きしてトレーニングはしごして ぐにゃぐにゃになっているのをミカ姉に助けてもらって復活💆🏼✨ からのぐっちゃんに前髪ぱっつんにしてもらったぁ✂︎ 髪の色いま好きな感じ🍒 今日は白幡さんとこのセットアップにニーナちゃんからもらったマルチウェイの白シャツ羽織ったよ🙆🏼 ※ちなみに質問が多かった先日の赤いヴィンテージワンピも白幡さん @stylings_official のとこのでした♡

A post shared by ayumi hamasaki (@a.you) on May 23, 2017 at 2:28am PDT