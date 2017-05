ホテル勤続50余年の母には、

仕事が“すべて”だった。

働くことから解放されたとき

母は初めて人生の意味を知った

MY “DUTY-FREE” BUCKET LIST

母の願いを叶えたい。

息子とめぐる第二の人生

2人の夢はまだ始まったばかり

