テクテク。 イオンモールをブラブラデート。 あらまゴディバ♡ 期間限定。 飲むしかない。 #ごめんよスタバ #ゴディバに浮気中♡ #リカちゃんに見つめられながら 昨日バッサリ髪きりました✂️✨✨✨ ずっともったいないなぁとおもってきれなかったけど、 梅雨前にパーマかけ直したかったし、とりあえず予約してしまえい! 久しぶりの美容院。 スタイリストさんから ”すごく伸びましたね!普通の方より伸びるのが早いです!!” それを聞いてバッサリいく覚悟ができました。 #20センチ#バッサリ#さよならー#新たな私 #かわいいねって彼氏様(*´艸`*)#うそでもうれしい #母上から、若くなったね!って #んーーまだ若いつもりなんだけど♡ #ボブ#デジタルパーマ#メッシュ#メッシュわかるかわからん程度に#ヘアアレンジ #ゴディバ#ストロベリー#うまし#チョコ感強め #godiva #ショコラ#ショコリキサー#リカちゃん

A post shared by 吉田 真弓 (@mayo2.815) on May 17, 2017 at 6:29am PDT