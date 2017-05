映画『マンチェスター・バイ・ザ・シー』で今年のアカデミー賞主演男優賞を受賞したケイシー・アフレックと、ロバート・レッドフォードが共演する話題作『オールド・マン・アンド・ザ・ガン(原題) / Old Man And The Gun』の北米と英国の配給権を、フォックス・サーチライトが正式に獲得した。Deadlineほか複数のメディアが報じている。

本作は、エンドゲーム・エンターテインメントが製作資金を捻出して製作している作品。ノンフィクション小説「ロスト・シティZ 探検史上、最大の謎を追え」の作家デイヴィッド・グランがニューヨーカー誌に寄稿した短編を基に、映画『ピートと秘密の友達』のデヴィッド・ロウリーが脚色・監督して映画化する。

実在した強盗犯フォレスト・タッカーと彼を追った警官ジョン・ハートのストーリー。タッカーは数多くの銀行強盗を繰り返し、悪名高き刑務所サン・クエンティン州立刑務所をカヤックで脱走した経験を持つ。そして、そんな彼の犯罪を知りながらも長年愛した女性との関係も描かれるそうだ。

タッカー役をロバート、ハート役をケイシー、女性役をシシー・スペイセクが務める。撮影はオハイオ州のシンシナティで終了したばかり。(細木信宏/Nobuhiro Hosoki)