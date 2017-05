帰国ーーー! Great first trip with my brother👶🏻✌🏻🌴✨💗 Thank you Saipan!!!! Had a relax,detox,charging time🌺🌊 弟と初めての旅行でしたー! とても良い時間が過ごせました。ありがとう☺️💜 どこかで旅のことは記事にしたいなと思っているのでまた報告させて下さいっ。 #ずっとゲームしてるところは子供の時から変わらない... #でもめっちゃ良い子なのよ

A post shared by Maggy (@maggymoon) on May 21, 2017 at 2:26am PDT