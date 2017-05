米ネットワーク局で2017〜18年シーズンのプライムタイムに放送されるドラマシリーズが、ほぼ出そろった。

10年以上続く長寿番組は軒並み継続。医療ドラマ「グレイズ・アナトミー」や、クライムドラマ「LAW & ORDER:性犯罪特捜班」「クリミナル・マインド FBI行動分析課」「NCIS ネイビー犯罪捜査班」、コメディ「ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則」、SFアクション「SUPERNATURAL スーパーナチュラル」などが再び戻ってくる。

昨年スタートした新作では、「MACGYVER/マクガイバー」「リーサル・ウェポン」「96時間 ザ・シリーズ」といったリメイク作品に加え、「サバイバー:宿命の大統領」「STAR 夢の代償」「リバーデイル」などがシーズン2へ生き残った。なかでも、タイムトラベルサスペンス「タイムレス」は一旦打ち切りが発表されたものの、ファンの強い要望を受けて局が決断を一転し継続が決定、話題を呼んだ。

一方、米FOXがかつての人気作を復活させた「24:レガシー」と「プリズン・ブレイク」の今後については、まだ正式発表がされておらず、その動向に注目が集まる。

そして、人気作が終了することも決定。ケリー・ワシントン主演の「スキャンダル 託された秘密」と、ズーイー・デシャネル主演の「New Girl ダサかわ女子と三銃士」が、ともに第7シーズンでフィナーレを迎える。

主なネットワーク局5局のドラマシリーズのラインナップは以下の通り。(局名、作品名ともにアルファベット順)

■ABC

「American Housewife」シーズン2

「black-ish」シーズン4

「サバイバー:宿命の大統領」シーズン2

「フアン家のアメリカ開拓記」シーズン4

「それいけ!ゴールドバーグ家」シーズン5(シーズン6も決定)

「グレイズ・アナトミー」シーズン14

「殺人を無罪にする方法」シーズン4

「エージェント・オブ・シールド」シーズン5(18年スタート)

「ザ・ミドル 〜中流家族のフツーの幸せ」シーズン9

「モダン・ファミリー」シーズン9(シーズン10も決定)

「ワンス・アポン・ア・タイム」シーズン7

「クワンティコ/FBIアカデミーの真実」シーズン3(13エピソードに短縮)

「スキャンダル 託された秘密」シーズン7で終了

「Speechless」シーズン2

■CBS

「ビッグバン★セオリー ギークなボクらの恋愛法則」シーズン11(シーズン12も決定)

「ブルーブラッド」シーズン8

「Bull」シーズン2

「コード・ブラック 生と死の間で」シーズン3

「クリミナル・マインド FBI行動分析課」シーズン13

「エレメンタリー ホームズ&ワトソン in NY」シーズン6

「The Good Fight」シーズン2(18年スタート)

「HAWAII FIVE-0」シーズン8

「Kevin Can Wait」シーズン2

「Life in Pieces」シーズン3

「MACGYVER/マクガイバー」シーズン2

「Madam Secretary」シーズン4

「Mom」シーズン5

「NCIS ネイビー犯罪捜査班」シーズン15

「NCIS:LA 極秘潜入捜査班」シーズン9

「NCIS:ニューオーリンズ」シーズン4

「SCORPION/スコーピオン」シーズン4

「Superior Donuts」シーズン2

「暴走地区 ZOO」シーズン3

■FOX

「Brooklyn Nine-Nine」シーズン5

「Empire 成功の代償」シーズン4

「エクソシスト」シーズン2

「GOTHAM/ゴッサム」シーズン4

「The Last Man on Earth」シーズン4

「リーサル・ウェポン」シーズン2

「LUCIFER/ルシファー」シーズン3

「The Mick」シーズン2

「New Girl ダサかわ女子と三銃士」シーズン7で終了

「STAR 夢の代償」シーズン2

「X-ファイル」通算11シーズン目

■NBC

「ブラックリスト」シーズン5

「ブラインドスポット タトゥーの女」シーズン3

「シカゴ・ファイア」シーズン6

「シカゴ・メッド」シーズン3

「シカゴ P.D.」シーズン5

「The Good Place」シーズン2

「Great News」シーズン2

「LAW & ORDER:性犯罪特捜班」シーズン19

「ブルックリン警察 内部告発」シーズン3(18年スタート)

「Superstore」シーズン3

「96時間 ザ・シリーズ」シーズン2

「This Is Us」シーズン2(シーズン3も決定)

「タイムレス」シーズン2(18年スタート)

■The CW

「The 100/ハンドレッド」シーズン5(18年スタート)

「ARROW/アロー」シーズン6

「クレイジー・エックス・ガールフレンド」シーズン3

「レジェンド・オブ・トゥモロー」シーズン3

「THE FLASH/フラッシュ」シーズン4

「iZombie」シーズン4(18年スタート)

「ジェーン・ザ・ヴァージン」シーズン4

「オリジナルズ」シーズン5(18年スタート)

「リバーデイル」シーズン2

「SUPERGIRL/スーパーガール」シーズン3

「SUPERNATURAL スーパーナチュラル」シーズン13