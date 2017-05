■まずは定番カラーのネイビー!

■爽やかで可愛さも出せるホワイト!

■落ち着き感なら安定のブラック!

マナーは守りつつ、ファッションも楽しみながらプレーしてみては?

なんと、モデルの宮田聡子ちゃんが去年の6月から ゴルフ デビュー!練習のしすぎで肩を痛めてしまったほど、すっかりその魅力にハマっているみたい。そんな彼女に、オススメのアラサーゴルフ ファッション を教えてもらいました。今回は、大人可愛いをクリアしたコーデを色別にご紹介します!ポロシャツ¥15,000/23区GOLF(オンワード樫山) キュロットスカート¥16,000、 サンバイザー¥5,000/ともにビームス ゴルフ(ビームス&ウィンズ 有楽町) イヤリング¥1,800/アネモネ(サンポークリエイト) カートバッグ¥11,000/マンシングウェア(デサントジャパン) 片手用グローブ¥1,800/new balance(TSIグルーヴアンドスポーツ) ソックス¥2,500/MASTER BUNNY EDITION シューズ¥16,000/Jack Bunny!! by PEARLY GATESシックなネイビーのポロシャツに合わせるなら、ボタニカル柄!一気にリゾーティな気分にもなれちゃう。ポロシャツ¥17,000/PEARLY GATES ショートパンツ¥7,900/kiss on the green ハット¥32,000/arth(arth override アトレ恵比寿店) イヤリング¥1,800/アネモネ(サンポークリエイト) 両手用グローブ¥5,900/ビバハート(VIVA HEART 広尾店) ソックス¥2,800/No.7 Samantha Thavas a(Samantha Thavasa UNDER25&No.7 新宿小田急ハルク店) シューズ¥30,000/エコー(エコー・ジャパン) 7番アイアン〈アイアンセット#7〜#9、PW、 SW〉¥120,000/ゼクシオ ナイン(ダンロップスポーツ)ガーリーなレースボトムも、ボーダーのトップスと組み合わせるとヘルシーな印象になれるから◎。ポロシャツ¥22,000、ショートパンツ¥26,000/ともにアルチビオ(ビキジャパン) ハンチング¥4,800/new balance(TSIグルーヴアンドスポーツ) イヤリング¥2,200/アネモネ(サンポークリエイト) 両手用グローブ¥9,000/ランバンスポール(デサントジャパン) ソックス¥2,000/PEARLY GATES シューズ¥25,000/エコー(エコー・ジャパン控えめに見える黒コーデには、白とオレンジのラインを効かせると、軽い雰囲気と大人っぽさを出せちゃう。ゴルフのスコアはまだまだでも、 オシャレ のスコアだけはいつも一番を目指して!撮影/柿沼琉(TRON)[人物]、喜多真沙弘[静物] スタイリング/川村桃子 ヘアメイク/森川誠(PEACE MONKEY) モデル/宮田聡子