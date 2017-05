俳優のヒュー・ジャックマンや真田広之が出演する映画『 ウルヴァリン:SAMURAI 』(2013年公開)が、6月9日の日本テレビ系『 金曜ロードSHOW! 』(毎週金曜21:00〜)で、地上波初放送される。これは、"最後のウルヴァリン"を描く最終章となる『X-MEN』シリーズスピンオフの最新作『LOGAN/ローガン』が6月1日に公開されるのを記念して放送されるもの。『ウルヴァリン:SAMURAI』では、あらゆるものを切り裂く鋭いかぎ爪と超人的な治癒能力を持つ孤高の戦士が日本に上陸し、東京・増上寺を借り切った大規模な撮影をはじめ、新宿駅の地下通路、秋葉原、広島・鞆の浦、愛媛・今治市など、日本中でロケを行っている。(C)2013 Twentieth Century Fox Film Corporation and TSG Entertainment Finance LLC. All rights reserved. MARVEL TM & c 2013 MARVEL & Subs.