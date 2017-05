人はなぜ、

映画で泣いてしまうの?

01.

深く共感できる。

02.

器が大きい。

03.

すぐに立ち直れる。

04.

ストレスを溜めない。

05.

アートや美しいものへの感性がある。

06.

逆境に強い。

07.

相手の話に合わせられる。

08.

コミュニケーション能力が高い。

09.

共感力が高い。

Licensed material used with permission by Little Things